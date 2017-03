Costa Rica se pone en igual nivel que México Excélsior

“En el Hexagonal se ha visto un nivel similar entre Costa Rica y México. Tenemos muchos muchachos que juegan afuera y eso ha sido un plus muy importante para que hayamos agarrado un nivel importante”, dijo Ramírez.



El seleccionador aseguró que Costa Rica cuenta con un “grupo maduro que no le afecta ningún escenario” y que además suman muchos años de trabajo juntos, lo que facilita a tener una “idea de juego bien clara”.

Solo sabemos que hay once camisas verdes y que tenemos que superarlas”, dijo Ramírez en alusión a México.



El técnico subrayó que debido a la experiencia y el tiempo de trabajo acumulado, Costa Rica puede adaptarse a las circunstancias de cualquier partido y apostar por el contragolpe, el juego ofensivo o el defensivo, según sea necesario.



Costa Rica visitará a México el viernes y el siguiente martes a Honduras, como parte de la tercera y la cuarta jornada del hexagonal final de la Concacaf rumbo a Rusia 2018.



“Es interesante ver a los jugadores tan tranquilos y sabiendo lo que se quiere lograr. Serán dos visitas difíciles y creemos que tenemos la capacidad y el trabajo para sobrellevarlas y sacar los mejores resultados”, apuntó.



Acerca de las bajas que sufrió México en los últimos días, entre ellas la de Andrés Guardado, el técnico Ramírez aseguró que el seleccionador mexicano, el colombiano Juan Carlos Osorio, cuenta con suficientes futbolistas de calidad.



“Él tiene claro cómo reemplazar jugadores, tiene material. Siento que es un equipo que puede ser más complejo en la parte táctica, de alguna manera más aplicado”, manifestó Ramírez.



La selección tica viajará a México mañana para llegar unas 24 horas antes del compromiso, con el fin de exponerse el menor tiempo posible a la altitud de la ciudad de México.



