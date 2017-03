Cowboys dejarán en libertad a Tony Romo AP

Una persona con conocimiento de la decisión informó a The Associated Press que los Cowboys dejarán en libertad a Romo el jueves, justo el día que arranca el periodo de agencia libre en la NFL. La fuente habló bajo condición de anonimato porque el equipo todavía no ha anunciado la decisión sobre Romo, quien tendrá la oportunidad de buscar otro equipo.



Romo se irá de los Cowboys como el líder de la franquicia en yardas acumuladas con pases (34.183) y touchdowns (248). Pero nunca pudo igualar el éxito de postemporada de Roger Staubach y Troy Aikman, ganadores de varios Súper Bowls e integrantes del Salón de la Fama.



Romo, titular durante una década, perdió el puesto la temporada pasada tras fracturarse un hueso en la espalda durante un partido de pretemporada.



