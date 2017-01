​Creadores de Aves de Combate hacen donativo a la Casa Hogar Santa Elena Francisco Monsivais

Es la tercera vez que la Asociación Creadores de Aves de Combate entregan un donativo en especie a los residentes de la Casa Hogar Santa Elena.



Concepción Montaño, presidente de la asociación, en compañía de Ramiro Alonso Martínez, Jaime Sánchez, secretario y tesorero respectivamente y de Alfredo Castañeda, socio activo de esta

organización, señalaron que esta tercera entrega de artículos para los abuelitos de la Casa Hogar Santa

Elena, fue nuevamente posible gracias al apoyo de los socios y de los aficionados a este deporte que forma parte de la cultura mexicana.



Destacan que muchas de la veces algunos sectores de la sociedad ven esta actividad como inhumana y, sobretodo, relacionada con actos ilícitos o fuera de la ley.



No obstante, para quienes forman parte de esta actividad considerada como una tradición y cultura mexicana, saben que es de mucho sacrificio y que genera empleos pues los creadores invierten recursos en alimentos especiales para las aves y contratan a personas que cuiden de estos animales lo que genera empleo para muchas familias.



Asimismo, dijeron que durante el año se realizan varios eventos en los que se recauda algo de recursos, los que son destinados a personas enfermas y, para hacer este donativo anual a los residentes de la casa hogar, la cual se encarga de atender a las personas de la tercera edad, que están en abandono o que ya no pueden ser atendidas por sus familiares al tratarse de familias de bajos recursos.



Explicaron también que la Asociación de Creadores de Aves de Combate, pretende desde tiempo atrás cambiar la imagen que se tiene de este sector ante la sociedad, por lo que continuarán recaudando recursos para algunos sectores vulnerables coeditando con las autoridades en buscar tener una mejor sociedad más participativa.



​Finalmente, Elba Santos Sosa, directora de la institución y a nombre de los socios y directivos de Casa Hogar Santa Elena, entrego un reconocimiento a los integrantes de la asociación de creadores de aves de combate por su tercera donación anual la cual contribuye a atender a los residentes y mejorar su estancia.



