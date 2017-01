Crece en enero el número de pacientes diabéticos: IMSS Redacción

Monica Hernández de la Torre, nutrióloga en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 4, señaló que en estos primeros días del año el incremento de la consulta es de hasta un 80%, siendo la mayoría de los pacientes, usuarios que padecen sobre todo diabetes, de los cuales apenas el 50% siguió con sus cuidados y la otra mitad dejó de llevar su control.



La especialista señaló mediante un comunicado que: “esto implica que algunos de los pacientes que reanudan su consulta con el nutriólogo, regresen al consultorio con un notable descontrol y descompensación, detectando que un trabajo de hasta tres meses atrás, se perdió, pero lo más preocupante es que esto implica que incrementen riesgos”. Dentro de las principales complicaciones que se pueden presentar derivado de un descuido y un descontrol de pacientes diabéticos sobre su alimentación, está la elevación de colesterol, triglicéridos y glucosa, que más tarde puede llevar a un coma hiperglucemico, un coma diabético o un infarto.



Durante el mes de diciembre, el consultorio solo era visitado por dos de cada 10 pacientes registrados como frecuentes y que llevaban un plan especial, es decir que apenas un 20 por ciento acudió de manera regular a su revisión nutricional periódica.



Ante ello, el IMSS hace un llamado a todos los pacientes para que acudan de manera regular a su consulta, para quienes no lo han hecho, que realicen la reanudación correspondiente y que sobre todo sigan las indicaciones del especialista, que les permitirá evitar complicaciones y tener una mejor calidad de vida.



