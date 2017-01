Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Fernando Mario Chávez Ruvalcaba

Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) Introducción Hermanos: Con la Fiesta del Bautismo de Jesús el lunes pasado, hemos terminado el tiempo litúrgico de Navidad y de Epifanía; ahora comenzamos de nuevo el Tiempo Ordinario con el Segundo Domingo, usando los sacerdotes en la presidencia de las eucaristías el color verde, signo de alegre y perseverante esperanza que nos hace entender, que nuestro compromiso cristiano en lo individual, en las familias y en las comunidades diocesanas y parroquiales, del mundo tan complejo de estos tiempos, dentro de los cuales nos ha tocado vivir.



Ha de ser generoso, fiel y perseverante para ser testigos elocuentes y brillantes, con palabras, pensamientos y obras del Reino de Cristo y que se precisan con la luz del evangelio y de esta manera ser los heraldos y predicadores auténticos de Jesucristo.



Con nuevo empeño de fe con obras y con nuestro amor a Dios y a nuestros prójimos, hemos de vivir nuestras eucaristías dominicales y semanales, durante todo este tiempo ordinario.



El tema de nuestra homilía de este domingo: Cristo es el “Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”. Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Desde distintos ángulos o perspectivas, las tres lecturas bíblicas de este domingo se centran en el testimonio sobre Nuestro Señor Jesucristo, en efecto, la primera lectura, nos hace ver el aval de Dios en favor de su Siervo Jesús, como luz de las naciones y portador de su salvación universal.



La segunda lectura nos transmite la confesión de San Pablo que se proclama apóstol de Jesucristo. Y en la tercera lectura, la evangélica, se nos ofrece el espléndido testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús como “Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”.



Precisamente, el texto evangélico de hoy contiene el segundo testimonio del Bautista a favor de la mesianidad y divinidad de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre.



Este testimonio contiene dos puntos cumbre: Primero acerca de Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y segundo, con las palabras del Bautista: “Yo he visto y dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios”.



Por desgracia, el hecho del pecado es realidad dolorosa que experimentamos todos y cada uno de nosotros y de generación en generación. Es realidad negativa ayer, hoy y siempre.



De esto se sigue cómo entender y vivir la revelación divina acerca de Cristo como el que tiene el poder y la libertad para borrar los pecados de los hombres.



Es cierto, que afortunadamente estamos redimidos por Cristo. Que igualmente estamos llamados a ser santos por gracia y poder de Dios, quien no quiere la muerte de los pecadores sino que nos convirtamos y vivamos con la energía de santidad que él ha dejado en nuestro ser entero a partir del bautismo y demás sacramentos e iluminados con la luz de la Palabra de Dios y en el cumplimiento de sus mandamientos.



Pero también es cierto de que no estamos confirmados en gracia y que debemos estar en continuo compromiso de conversión a Dios de manera permanente; siempre y todos los días, hasta que se completen con el paso de nuestra existencia en la tierra y camino hacia la vida eterna con Dios y todos sus santos en el cielo. El testimonio de Cristo y su evangelio Al recibir los sacramentos de iniciación en nuestra vida cristiana: Bautismo, confirmación y eucaristía, hemos recibido una misión del Espíritu Santo para realizar el testimonio como personas y perteneciendo a la comunidad eclesial por la cual se nos perdonan nuestros pecados y podamos dar al mundo el esplendor de nuestras buenas obras a impulsos del amor a Dios sobre todas las cosas y amando con entrega generosa a nuestro semejantes, porque amar a Dios se prueba con el amor y servicio a los hermanos a ejemplo e inspiración de Jesucristo, quien vino a este mundo no para ser servido, sino para servir y dar la vida por muchos.



El empeño de ser testigos de Jesús en la Iglesia y en el mundo nos resultará imposible si no practicamos la conversión continua como se nos recuerda al principio de cada misa y que debemos hacer vida nuestra todos los días.



Para lograr esto, es muy necesario y conveniente, acercarnos regularmente al sacramento de la reconciliación y penitencia que borra nuestros pecados cometidos después de nuestro bautismo y con verdadero y sincero propósito de enmienda confiando en el amor, la misericordia y perdón de Dios que no tienen límite.



Firmemente unidos a Jesús, el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como testigos suyos, hemos de adoptar los mismos sentimientos y actitudes evangélicos que Cristo nos da si se lo pedimos con humildad y sinceridad de corazón.



La conversión personal y comunitaria nos debe llevar a vivir los valores evangélicos del amor, de la fraternidad humana; de la justicia y de la solidaridad con los más pobres y necesitados de nuestro mundo.

Sin desanimarnos, fuertemente unidos y cimentados en Cristo, haremos posible practicar nuestra esperanza en el futuro; en la fe y confianza entre los hombres que conducen a la transformación social por el amor.



¡Que nuestras celebraciones eucarísticas del tiempo ordinario, alienten siempre nuestra vocación cristiana y nuestro compromiso diario, siendo servidores del mismo Jesús, permanentemente reconocido en todos y cada uno de nosotros con la paz y la comunión que son verdaderas prendas de vida eterna y gozosa que queremos alcanzar, ahora y desde este mundo!

*Obispo emérito de Zacatecas



