Critican al 'Bronco' por prepas militarizadas 

Compartir: Liga Compartir: Jaime Rodríguez Calderón, anunció la creación de cuatro planteles de colegios de bachilleres militarizado y además pidió a los padres de familia no ser “alcahuetes” del mal comportamiento de sus hijos.



​Lo anterior fue anunciado tras el ataque ocurrido en el Colegio Americano del Noreste, por un menor de edad, mismo que se suicidó. “Que no haya mamás alcahuetas, que no haya papás alcahuetes, tenemos que acabar con eso”, señaló. Al respecto, Gilberto Lozano, del Congreso Nacional Ciudadano (CNC), sostuvo que otra vez el mandatario estatal incurre en ocurrencias ante un gran problema.



El activista aseguró que como hay vacío de información en el caso del tiroteo del miércoles entonces El Bronco lanza esas propuestas y declaraciones, seguramente bajo la recomendación de un asesor.



El viernes pasado, ante ciudadanos del municipio de Juárez, el gobernador habló sobre la creación de cuatro preparatorias militarizadas y mencionó que buscará que los alcaldes aporten los terrenos y el estado aplicará 40 millones de pesos para la edificación.



Detalló que esos planteles serán para los adolescentes conflictivos. “Para que si ustedes tienen un hijo que no les hace caso nos lo manden ahí, y ahí lo arreglamos”, aseguró. Lozano destacó que el mandatario sólo se ha dedicado a decir incoherencias sin un plan institucional. “Esto de los bachilleres militarizados, lo mismo que alcahuetear a la gente, ya habla de una persona que ya perdió el piso”, apuntó. Además, manifestó que El Bronco no sabe nada de disciplina, porque siempre ha sido muy indisciplinado.



Por su parte, en el acto en el que hizo el anuncio, el gobernador sostuvo que no se puede permitir que los jóvenes se sigan perdiendo porque no pueden con ellos.



Durante su mensaje, Rodríguez apuntó que hay que hablar de la realidad y no “sacatearle” al problema.



educación

escuelas militarizadas

jaime rodríguez