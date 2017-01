Critican grupos hispanos a Trump por no incluir latinos en su gabinete AP

La League of United Latin American Citizens (LULAC) y el National Council of La Raza (NCLR) dijeron que el de Trump será el primer gabinete presidencial sin latinos en 30 años poco después de que se anunciara la postulación del gobernador de Georgia, Sonny Perdue, para ocupar la Secretaría de Agricultura.



Otro grupo hispano, la National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO), había enviado a comienzos de mes una carta a Trump solicitándole que designara para ese cargo al ex vicegobernador de California, Abel Maldonado, a quien entrevistó personalmente en diciembre.



WASHINGTON.- Organizaciones hispanas criticaron el jueves al presidente electo Donald Trump por no haber incluido latinos en su gabinete.

La League of United Latin American Citizens (LULAC) y el National Council of La Raza (NCLR) dijeron que el de Trump será el primer gabinete presidencial sin latinos en 30 años poco después de que se anunciara la postulación del gobernador de Georgia, Sonny Perdue, para ocupar la Secretaría de Agricultura.

Otro grupo hispano, la National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO), había enviado a comienzos de mes una carta a Trump solicitándole que designara para ese cargo al ex vicegobernador de California, Abel Maldonado, a quien entrevistó personalmente en diciembre.

