Cruz Azul, un equipo sin dinamita Excélsior

En los cinco torneos que ha faltado a la liguilla, ha sido constante que La Máquina desperdicie las múltiples opciones de gol que genera. Foto Mexsport



Durante las primeras cuatro jornadas del Apertura 2014, bajo el mando de Luis Fernando Tena, el equipo tuvo 43 tiros a gol y tan sólo pudo anotar en dos ocasiones, obteniendo dos empates y una victoria para ubicarse en la décima posición con 5 puntos.



En el Clausura 2015, con Tena todavía al mando, los números no cambiaron mucho, pues se tuvieron 26 tiros a gol y dos goles. Sumó dos victorias y el mismo número de empates para situarse en la tercera posición de la tabla con 8 puntos.



Para el Apertura 2015, con Sergio Bueno, los de La Noria crearon 45 tiros a gol, sin embargo, marcaron sólo cuatro, marchando en el lugar número diez de la clasificación con una cantidad de seis unidades.



Con Tomás Boy, en el Clausura 2016 arrancaron la competencia con 39 disparos a portería, aumentando considerablemente los goles marcados, pues lograron anotar siete, ubicándose en séptimo puesto, pero un semestre después las oportunidades de tiros a gol disminuyeron a 26 y las anotaciones también se redujeron, ya que sólo se lograron dos para estar en cuarto lugar en la tabla.



CIUDAD DE MÉXICO.- Los últimos cinco torneos y el actual han sido complicados para Cruz Azul a la hora de marcar goles. El conjunto celeste genera llegadas, tiene una cantidad considerable de tiros a gol, pero las anotaciones caen a cuentagotas, situación que se ha repetido en este inicio del torneo Clausura 2017 y que los llevó, en los anteriores cinco torneos, a no avanzar a la fase de liguilla.

