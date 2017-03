Cruz Azul vence a Chiapas y rompe mala racha AP

Compartir: Liga Compartir: (Mexsport) Cruz Azul rompió una racha de siete partidos sin triunfo, al vencer 2-0 a Chiapas el sábado, en un partido por la novena fecha del torneo Clausura mexicano.



Mena abrió el marcador a los 65 minutos y Rojas hizo el segundo tanto a los 67 por la Máquina, que no ganaba desde la primera fecha.



Cruz Azul tiene ahora nueve puntos y se ubica 14to. entre los 18 equipos de la máxima categoría, a la espera de los demás resultados de la fecha. Chiapas permanece con 12 puntos, en el noveno casillero.



Además, Cruz Azul se alejó a 11 puntos de la tabla de promedios que define al equipo que descenderá al concluir el certamen.



El conjunto local realizó el primer disparo a puerta a los 21 minutos, con un intento del chileno Francisco Silva que fue desviado por el portero de Chiapas, Moisés Muñoz. El uruguayo Martín Cauteruccio contrarremató pero su gol fue anulado por fuera de juego.



Después de eso, las mejores llegadas fueron de Chiapas, incluyendo un potente tiro a los 41 del brasileño Mateus Goncalvez, que obligó a que el portero Jesús Corona realizara una gran desviada para evitar el daño.



En la segunda mitad, el ecuatoriano Mena tuvo una oportunidad de gol a los 50, pero de nueva cuenta Muñoz estuvo atento.



Un par de minutos más tarde, Muñoz cometió una falta en el área chica sobre Mena para un penal que fue cobrado por el argentino Gabriel Peñalba. El tiro, a media altura y al costado derecho de Muñoz, fue desviado por el arquero.



Chiapas tuvo su oportunidad más clara a los 64, cuando el brasileño Vanderley Marinho enfiló solo y quedó en mano a mano con Corona, quien hizo una gran atajada.



Después de eso, Mena tomó una pelota en las afueras del área y metió un tiro con potencia que entró cerca del ángulo superior derecho de Muñoz.



Chiapas no se reponía del tanto cuando Rojas llegó a la línea de fondo por el costado derecho. Casi sin ángulo, mandó un disparo suave y colocado que superó el lance de Muñoz y entró pegado al segundo poste.



En Monterrey, el argentino Miguel Martínez anotó un autogol y enfiló a los Rayados locales un triunfo por 3-1 sobre el Querétaro.



El colombiano Dorlan Pabón adelantó a Monterrey a los cuatro minutos, el argentino Emanuel Villa empató a los 42, pero Martínez cometió su error a los 62.



Pabón arribó a seis goles y es líder de ese departamento en el campeonato.



Efraín Juárez agregó un tanto a los 76 para Monterrey, que suma 16 puntos y es tercero de la clasificación. Querétaro se quedó con 12 unidades y es octavo.



En Morelia, el peruano Raúl Ruidíaz anotó un gol a los 70 minutos para darles a los Monarcas locales una victoria de oro, por 1-0 sobre Veracruz, en duelo entre equipos que luchan por no descender.



Morelia tiene 12 unidades y es noveno mientras que Veracruz se quedó con nueve, en el lugar 15. Lo más importante para los Monarcas es que abandonó el último puesto de la tabla de promedios y le cedió el puesto condenatorio a los propios Tiburones Rojos.



En León, con una anotación del paraguayo Bruno Valdez, América rescató un empate de 1-1 en su visita a los Esmeraldas.



El argentino Mauro Boselli adelantó a León a los 45 y Valdez decretó la igualdad a los 47.



El empate fue costoso para las Águilas porque su volante ecuatoriano Renato Ibarra sufrió una fractura de peroné y estará fuera todo el torneo, informó el equipo.



América suma 11 puntos y es décimo segundo. León tiene seis y se mantiene como el peor equipo de la temporada.



En Guadalajara, Alan Pulido consiguió un doblete y Chivas retomó la senda de la victoria al doblegar 2-0 a un Toluca que sufrió su segunda derrota consecutiva.



Pulido marcó a los 32 y 72 minutos para darle el triunfo al Guadalajara, que ahora tiene 17 puntos y es primero de la clasificación.



Toluca se quedó con 16 puntos, en el cuarto puesto.



En otro resultado, Atlas igualó 1-1 con Necaxa.



liga mx

cruz azul

futbol mexicano