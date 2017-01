Cruzar la frontera no es un delito: líder migrante Isabel Medellín

"Lo que está haciendo Trump es algo que quizá ocupábamos como comunidad latina, y vaya que suena algo radical... Ocupábamos una especie de cachetada, de decir '¡Despierten!, ¿dónde está el gigante dormido?' No la celebro, no estoy diciendo que tengamos que estar contentos con ello (...) Esta es una oportunidad para reagruparnos, organizarnos en Estados Unidos, buscar que se respeten nuestros derechos", dijo el líder.

Agregó que los mexicanos deben cumplir con sus obligaciones para no darle motivos al gobierno norteamericano "para que una simple falta administrativa, como lo es cruzar la frontera se convierta en algo criminal. Eso no es un crimen, cosa que Donald Trump hoy en día quiere hacer (criminalizar la migración) con el argumento de que no pagamos impuestos, que quitamos los empleos, que somos criminales, que somos violadores".



Explicó que Estados Unidos es un país de instituciones las cuales deberán enfrentar un reto ante este presidente "xenófobo y racista" que llega violentando la propia constitución de estados Unidos.



Añadió que es imposible deportar a miles de mexicanos de la noche a la mañana, "va a ser todo un proceso" pues el sistema judicial estadounidense va a tener que procesar "las demandas, defensas y amparos que hará la comunidad migrante zacatecana, mexicana, incluso latina y de cualquier parte del mundo".



Comentó que las deportaciones cambiarían mucho el panorama social: "Una vez que empecemos a ver familias separadas, escenas en las que los niños están totalmente inhumano y empecemos a ver que es algo totalmente inhumano, es algo que va a tronar por sí solo".



Sugirió que los mexicanos que viven en el vecino país del Norte deben empezar a prepararse aprendiendo inglés pues, dijo, es el mayor temor que tiene la gente cuando hace su examen para obtener la ciudadanía estadounidense: "No existe mejor mexicano defendiéndose por sí mismo que aquél que conoce sus derechos y que sabe hablar la lengua local".



Además, recalcó los trabajos que hacen las organizaciones migrantes para que los zacatecanos conozcan sus derechos: "No es tan fácil como que la policía llega, toca la puerta y se meten a la casa y se llevan a quien sea. Existen órdenes específicas que debe llevar un policía, y si no la lleva no hay por qué tener miedo.



Aumentan los clubes zacatecanos

Precisó que en las ultimas dos semanas se han integrado por lo menos 10 clubes de zacatecanos más situación que obedece no solo a las iniciativas antinmigrantes de Trump, "sino a la buena voluntad que ha tenido el gobernador Tello en haber hecho que el Programa 3x1, por primera vez luego de 16 años, tenga un presupuesto doble: teníamos 200 millones, hoy tenemos 400 millones de pesos. Esto ha hecho que muchos municipios se organicen para poder bajar recursos a sus comunidades".



Estima que hay 21 federaciones y alrededor de 250 clubes de oriundos los cuales se encuentran principalmente en California, Texas e Illinois; estas organizaciones, dijo, están integradas por entre 40 y 80 mil zacatecanos, cifra que no puede precisarse pues "por esta situación antintimigrante muchas personas tienen temor de dar su teléfono o dirección, pero que contribuyen de manera activa en la recaudación de fondos".



El muro será para no salir

Respecto a la orden de Trump sobre la construcción inmediata de un muro a lo largo de la frontera con México y la posibilidad de imponer un arancel de 20% a las importaciones de ese país para financiar su construcción dijo: "Este muro es un monumento a la incpacidad que ha existido por parte del gobierno norteamericano para promover una reforma migratoria que haya sido digna e inclusiva" y aseguró que la migración no va a parar.



"Nosotros estamos viendo que la construcción de este muro no va a ser para que la gente no entre; va a ser más bien para que la gente ya no se salga" pues, dijo, las situaciones que deberá enfrentar el migrante volverán muy difícil que regrese a México.



Adelantó que la creación del muro será "nada más porque Trump lo dijo" y refirió la intención del expresidente Barack Obama por cerrar la cárcel de Guantánamo: "Firmó la orden (...) tuvo que ir al Congreso y al Senado y hoy vemos que la cárcel sigue abierta".



Externó que la construcción del muro deberá enfrentar "muchísimos retos legales: hay muchísimas propiedades que son privadas, como reservaciones de los nativos americanos y problemas ambientales que tendrán que ser aprobados" y precisó que el muro ya existe: "Es ideológico y totalmente racista, el cual ha sido socialmente aceptado al ver a la comunidad latina como algo de segunda clase y que no está aportando nada".

Remarcó que esta es una oportunidad para el presidente Enrique Peña Nieto "para que se pueda reivindicar como presidente, que no nos venda como país y se presente con una postura firme y digna. Yo celebro el hecho de que no haya ido a Washington".



