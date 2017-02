Cuatro comerciantes se niegan a dejar el Jardín del Obelisco Marcela Espino

El secretario de Gobierno, Daniel Ramírez Díaz, afirmó que en esta situación priorizará el diálogo antes que la fuerza pública.



Sin embargo, no informó sobre un plazo definitivo para que sean retirados los cuatro vendedores que permanecen en el lugar sin tener permiso para ello.



Estos comerciantes formaron parte del tianguis de la temporada decembrina que se colocó en las inmediaciones del Jardín Obelisco. Sin embargo, la licencia que se les otorgó en ese entonces venció el 6 de enero.



El funcionario municipal insistió que se llevará a cabo un diálogo con los líderes de las organizaciones que participaron en el tianguis, antes que determinar que los comerciantes sean desalojados.



Dijo que personal del Departamento de Plazas y Mercados asiste cada tercer día, por lo menos, para notificarles a los vendedores que deben retirarse del lugar, pero ponen pretextos para no hacerlo.



El secretario de Gobierno consideró que buscan apelar a una antigüedad en el lugar, aunque este argumento no será válido.



Ramírez Díaz aseguró que en lo que va del periodo que lleva en el cargo, no ha otorgado una licencia nueva para comerciantes en esta condición.



Además de que instruyó a los funcionarios encargados de los cobros de las plazas que no reciban recursos de este grupo por este concepto.





