Cuba avanza a la segunda ronda del Clásico AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Despaigne, que jugó con el equipo Chiba Lotte Marines de la liga japonesa las tres últimas temporadas, sacudió un lanzamiento de Lachlan Wells para sumar su segundo jonrón del torneo.



"No hago swing para ser el rey jonronero", comentó el toletero. "Sólo trato de remolcar carreras. Estoy muy contento por poder ayudar a la selección".



Despaigne bateó tres vuelacercas en seis partidos en el Clásico de 2013. Su grand slam del viernes fue con una recta que Wells dejó por el corazón del plato.



Cuba terminó con marca de 2-1 en el Grupo B y enfrentará el domingo a Israel en el Tokyo Dome. Australia quedó eliminada.



"Bateamos más hits que ellos, jugamos mejor que ellos", señaló el manager australiano Jon Deeble. "El único lugar en el que no ganamos fue en la pizarra. Ellos tienen una manera de hacer eso".



Por su parte, Japón terminó la primera ronda invicto en tres partidos al vencer 7-1 a China.



Seiji Kobayashi y Sho Nakata conectaron sendos jonrones de dos carreras por Japón, que juega el domingo contra Holanda en la segunda ronda.



redaccion@imagenzac.com.mx TOKIO (AP) — Alfredo Despaigne bateó un cuadrangular con las bases llenas en el quinto inning y produjo las cuatro carreras de Cuba en su triunfo por 4-3 sobre Australia que la clasificó a la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol.Despaigne, que jugó con el equipo Chiba Lotte Marines de la liga japonesa las tres últimas temporadas, sacudió un lanzamiento de Lachlan Wells para sumar su segundo jonrón del torneo."No hago swing para ser el rey jonronero", comentó el toletero. "Sólo trato de remolcar carreras. Estoy muy contento por poder ayudar a la selección".Despaigne bateó tres vuelacercas en seis partidos en el Clásico de 2013. Su grand slam del viernes fue con una recta que Wells dejó por el corazón del plato.Cuba terminó con marca de 2-1 en el Grupo B y enfrentará el domingo a Israel en el Tokyo Dome. Australia quedó eliminada."Bateamos más hits que ellos, jugamos mejor que ellos", señaló el manager australiano Jon Deeble. "El único lugar en el que no ganamos fue en la pizarra. Ellos tienen una manera de hacer eso".Por su parte, Japón terminó la primera ronda invicto en tres partidos al vencer 7-1 a China.Seiji Kobayashi y Sho Nakata conectaron sendos jonrones de dos carreras por Japón, que juega el domingo contra Holanda en la segunda ronda. Agregar a favoritos cuba

segunda ronda

clásico

deportes