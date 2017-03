Cuesta la nómina de Guadalupe $16 millones al mes Noé Marín

El ayuntamiento podría funcionar con 800 empleados menos, afirmó el alcalde.



Después de que el nuevo dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP) dijo que se buscará basificar a los trabajadores de los ayuntamientos, Enrique Flores, presidente municipal de Guadalupe, dijo que no se incrementará la nómina: “Más allá de poder ir a que los municipios basifiquen más gente, debemos entrar en un programa de depuración”, dijo.



Señaló que solo 500 trabajadores, de los 2 mil que hay, están sindicalizados y, pese a que hay varias peticiones, no habrá basificaciones hasta el 2018, ya que primero se debe revisar la disposición presupuestal del municipio.



Señaló que el ayuntamiento de Guadalupe podría realizar sus funciones normales con el 60% de los trabajadores que actualmente laboran, ya que eso permitiría mantener a los más capacitados y aumentar sus incentivos.



Cuestión de ingresos

Flores reconoció que el 80% de los ingresos que recibe el municipio se gastan en pagar la nómina de los funcionarios que asciende a los 16 millones mensuales; sin embargo, una parte importante no se justifican.



“Tenemos una sobrepoblación burocrática en los ayuntamientos, ya es un uso y costumbre que una administración deje una herencia importante de trabajadores y, lo digo con responsabilidad, muchos de los casos no se justifican”, declaró.



Explicó que el excedente de personal se debió a que cada administración dejó una importante cantidad de trabajadores y reducir el personal, al menos un 40%, representaría un ahorro de seis millones mensuales.

Añadió que este ahorro podría utilizarse para cubrir el déficit en algunos servicios como pipas de agua, alumbrado público y recolección de basura.



Reubicación

Asimismo, el alcalde dijo que, aunque se buscó reubicar a los trabajadores en otras áreas como el departamento de limpia, no hubo respuesta y, pese a que el ayuntamiento tiene la facultad legal para liquidar personal innecesario “somos muy respetuosos de cuidar sus derechos laborales y no hemos interpuesto lo que, por derecho, no corresponde de liquidación, aunque sí hemos levantado actas por abandono de empleo o cuando no tienen una tarea asignada”.



Finalmente, Flores dijo que van 30 funcionarios registrados en el programa de retiro voluntario; también, aseguró que el ayuntamiento estará abierto a todas las negociaciones con el nuevo dirigente del SUTSEMOP.





