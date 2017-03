Cuevas se queda a las puertas de las semis en Indian Wells AP

Fue la primera vez que ambos alcanzaron la instancia de cuartos de final en un Masters 1000. Carreño Busta no lo había logrado en 17 intentos previos; y Cuevas en 29.



Y Cuevas se jugó el físico en el esfuerzo. Cuando dispuso de su primera oportunidad, con un 30-40 en el décimo game del tercer set, Cuevas se zambulló para tratar una devolución con sy revés. Carreño Busta salvó la bola de partido con un smash y Cuevas debió recibir tratamiento tras quedar sangrando en los dedos y rodillas.



Cuevas volvió a olfatear la victoria al quedar 40-30 en el undécimo game, pero el español salió bien librado con una potente devolución del saque.



Todo acabó definiéndose en un desempate, en el que Carreño Busta procedió a sentenciar en su primera oportunidad.



Carreño Busta se cobró revancha por la derrota que sufrió ante Cuevas en las semifinales de Sao Paulo el 6 de marzo, un torneo en el que el uruguayo se coronó campeón.



En semifinales, Carreño Busta se las verá con el ganador del duelo entre el suizo Stan Wawrinka (3) y el austríaco Dominic Thiem (8), que se medían en la sesión nocturna.



La victoria asegura que, a partir del próximo lunes, Carreño Busta estará por primera vez dentro del Top 20 de la ATP.



Kristina Mladenovic hará otro tanto. La francesa superó a Caroline Wozniacki por 3-6, 7-6 (4), 6-2 para avanzar a las semifinales de la rama femenina y abrirse paso por primera vez entre las 20 mejores de la WTA.



Tanto Mladenovic como Wozniacki habían cedido un solo set previo a su duelo el jueves. Wozniacki remontó un 4-2 en contra en el segundo set para forzar un desempate, pero la ex número uno del mundo y la campeona de Indian Wells en 2011 no pudo sentenciar en el tiebreak.



Tras adelantarse 2-1 en el tercer set, Wozniacki pidió asistencia médica y le vendaron el pie derecho. La danesa perdió los últimos cinco games y el partido.



Mladenovic, la 28vo preclasificada, se apuntó una victoria que le dejó como la raqueta número uno de Francia, desplazando a Caroline Garcia.



Su rival de turno saldrá de la ganadora del partido que la estadounidense Venus Williams (12) y la rusa Elena Vesnina (14) disputaban más tarde.



La otra semifinal será disputada por la checa Karolina Pliskova (3) y la rusa Svetlana Kuznetsova.



redaccion@imagenzac.com.mx INDIAN WELLS, California, EU/AP.- Pablo Cuevas dejó escapar dos match points y el uruguayo se quedó con las ganas de colarse en las semifinales del Masters de Indian Wells al sucumbir el jueves 6-1, 3-6 7-6 (4) ante el español Pablo Carreño Busta al cabo de una pulseada de algo más de dos horas.

