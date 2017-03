¡Cuidado! Supuesto pago de extradición, una nueva forma de extorsión Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



La directora general de la dependencia, Aida Ruiz García, expuso en rueda de prensa que la delincuencia organizada, aprovechándose de la coyuntura migratoria en Estados Unidos, “inventó ese garlito como una nueva forma de extorsión”. "Algunos delincuentes han comenzado a llamar telefónicamente a los padres, hermanos y tíos de migrantes para pedir el depósito de dinero en una cuenta bancaria con el propósito de pagar su traslado a las comunidades de origen”, explicó. "Están saliendo extorsionadores, pidiendo dinero para la repatriación de su familiar porque supuestamente están en la frontera sin documentos, después de ser deportados”, subrayó.

Aunque, la funcionaria estatal reconoció que oficialmente ningún afectado ha denunciado penalmente la presunta extorsión.



Por lo anterior, alertó a familiares de quienes trabajan en la Unión Americana a no dejarse sorprender por llamadas telefónicas de terceros.



También informó que el IOAM, junto con el Instituto Nacional de Migración (INM), se ha coordinado para pagar el transporte de algún lugar de la frontera a la Ciudad de México, de ahí a esta capital y por último a sus comunidades de procedencia. "Que no los sorprendan, en el IOAM y el INM nos hemos puesto de acuerdo para que sean trasladados hasta sus lugares de origen”, añadió.

Además, precisó que el IOAM incorporará a los futuros repatriados al programa 3 x 1 y al Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM), para poder encontrar una ocupación en su comunidad, contar con opción de autoempleo, generar ingresos y producción, y mejorar su capital y vivienda.



Aparte de esto, mencionó que se ofrecerá un curso de capacitación y de asistencia técnica a los repatriados, para el desarrollo de un proyecto productivo viable en su comunidad, conforme a la experiencia laboral obtenida en los Estados Unidos.



Subrayó que el curso de capacitación y asistencia técnica será ofrecido por catedráticos del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO), a través de un convenio firmado con el IOAM.







OCHO OAXAQUEÑOS REPATRIADOS, EN 2017







Ocho oaxaqueños regresaron repatriados de los Estados Unidos junto con otros 135 connacionales; fueron recibidos el pasado 7 de febrero por el presidente Enrique Peña Nieto.



La recepción se desarrolló dentro del programa Somos Mexicanos, de apoyo a los paisanos que son devueltos por el vecino país del norte.



El Instituto Nacional de Migración se reservó la identidad de los ocho hombres beneficiados así como los municipios de donde son originarios.



Sin embargo, aunque la repatriación en muchos es por decisión propia, “no existe la certeza de que ellos regresaron a sus localidades de origen”, precisó la directora del Instituto del Migrante.



elpais@imagenzac.com.mx El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) advirtió una nueva forma de extorsión, que consiste en que desconocidos solicitan dinero supuestamente a nombre de familiares para pagar la repatriación a sus comunidades, después de ser deportados de los Estados Unidos.La directora general de la dependencia, Aida Ruiz García, expuso en rueda de prensa que la delincuencia organizada, aprovechándose de la coyuntura migratoria en Estados Unidos, “inventó ese garlito como una nueva forma de extorsión”.Aunque, la funcionaria estatal reconoció que oficialmente ningún afectado ha denunciado penalmente la presunta extorsión.Por lo anterior, alertó a familiares de quienes trabajan en la Unión Americana a no dejarse sorprender por llamadas telefónicas de terceros.También informó que el IOAM, junto con el Instituto Nacional de Migración (INM), se ha coordinado para pagar el transporte de algún lugar de la frontera a la Ciudad de México, de ahí a esta capital y por último a sus comunidades de procedencia.Además, precisó que el IOAM incorporará a los futuros repatriados al programa 3 x 1 y al Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM), para poder encontrar una ocupación en su comunidad, contar con opción de autoempleo, generar ingresos y producción, y mejorar su capital y vivienda.Aparte de esto, mencionó que se ofrecerá un curso de capacitación y de asistencia técnica a los repatriados, para el desarrollo de un proyecto productivo viable en su comunidad, conforme a la experiencia laboral obtenida en los Estados Unidos.Subrayó que el curso de capacitación y asistencia técnica será ofrecido por catedráticos del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO), a través de un convenio firmado con el IOAM.Ocho oaxaqueños regresaron repatriados de los Estados Unidos junto con otros 135 connacionales; fueron recibidos el pasado 7 de febrero por el presidente Enrique Peña Nieto.La recepción se desarrolló dentro del programa Somos Mexicanos, de apoyo a los paisanos que son devueltos por el vecino país del norte.El Instituto Nacional de Migración se reservó la identidad de los ocho hombres beneficiados así como los municipios de donde son originarios.Sin embargo, aunque la repatriación en muchos es por decisión propia, “no existe la certeza de que ellos regresaron a sus localidades de origen”, precisó la directora del Instituto del Migrante. Agregar a favoritos extorsión

pago

extradición

país