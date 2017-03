¡Cuidado! Tu celular podría ser tu peor enemigo Excélsior

elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El teléfono celular se ha convertido casi en una parte de nuestro cuerpo, a todos lados va con nosotros, por lo que “el 92% de éstos son transmisores de bacterias como el E.Coli, ya que siempre están en contacto con nuestras manos sucias y lo dejamos en un lugar y otro, lo que pone en riesgo nuestro salud, así como el no mantenerlo en buen estado o darle un mal uso”, alerta la Plaza de la Tecnología.David Murrieta, vocero de este lugar, advirtió sobre los daños y dio algunas recomendaciones para reducir los riesgos:Murrieta recomendó acudir con los expertos en teléfonos celulares ante alguna falla, o incluso para adquirir accesorios pues no todos son seguros, además de que podrán afectar la funcionalidad de tu dispositivo móvil. Agregar a favoritos telefonos

