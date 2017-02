Cuidar y generar turismo también compete a ciudadanos: De la Madrid Excélsior

En entrevista presencial con Francisco Zea para Grupo Imagen.



El funcionario federal comentó que ‘México es un país con vocación turística’ por su oferta en el rubro. ‘El crecimiento al tercer trimestre del año pasado’ se manifestó a través de Producto Interno Bruto (PIB): ‘el valor del turismo creció al 4.3 por ciento, mientras que el resto de la economía lo hacía al dos por ciento; crecimos al doble’.

(Con los viajes domésticos y los realizados por extranjeros) se generan empleos. Con más de 100 millones de habitantes (a nivel nacional) necesitamos más (aristas) para el (sector). El reto más importante en el corto plazo es la relación con Estados Unidos, porque al final del día genera vulnerabilidad. El otro eslabón es la seguridad” interna.

De la Madrid Cordero reconoció que ‘hay incidentes que generan preocupación; ya se trabaja con la’ Secretaría de Gobernación (Segob) y con las administraciones estatales ‘para aplicar un modelo al turismo de cada región. No es lo mismo perseguir el delito en lo urbano que en lo rural, donde tienes que proteger’ a nacionales y extranjeros. Habrá participación de las empresas y de la ciudadanía. Los mexicanos tenemos que asumir el control de la seguridad del país. Vamos por más extranjeros, asiáticos en especial. Europa y Latinoamérica (no se pueden quedar atrás). Y debemos dejar de depender tanto de (EU). No olvidemos que el turismo más relevante es el que hacemos de manera” doméstica.

Dijo que el territorio nacional es el noveno país más visitado en el mundo. ‘Y estamos cerca de generar los 20 mil millones de dólares’ (mmdd) por ingresos turísticos. ‘Las mejores ganancias para México se representan, primero’, en la industria automotriz; segundo, en las remesas de mexicanos en el extranjero; y tercero, en el turismo: ‘en ese orden’. La instrucción del presidente Peña Nieto fue consolidar las áreas turísticas que ya existen. Luego creamos una, la descuidamos y ya estamos haciendo otra. (Tal y como lo recomendó) la OCDE, (en efecto), se resguardará el exitoso modelo de sol y playa y se desarrollará más oferta en todo el país: turismo natural, cultural, médico, reuniones y convenciones”.

Dijo que son tales las variedades que se pueden especializar. Lo efectivo es conectar a estados con países. ‘Buscar las vocaciones de los extranjeros. Y claro, que los mexicanos viajen por México. Hay que entender la diversidad: es un país extraordinario, y es un privilegio estar aquí y es nuestra obligación cuidarlo’. Frecuentemente escucho que los mexicanos dicen que los servicios turísticos son muy caros: lo que pasa es que los precios se han apreciado, ya no están abaratados. El reto no es que estén más baratos, si no que los beneficios se derramen para todos. Y tener comunidades turísticas de calidad”.



