Cuido finanzas, pese a costos políticos: Peña

Compartir: Liga Compartir: En conversación, Trump nunca ofreció ayuda militar, aseguró ayer el Presidente. De lo único que estamos ciertos es de lo incierto de la relación con EU, afirmó. Expuso que si EU cortara el abasto de gasolina y gas, esto se convertiría en un problema.



Durante dos encuentros que sostuvo con medio centenar de periodistas, analistas económicos y líderes de opinión, el mandatario habló sobre el alza en los precios de los combustibles, la nueva relación con Estados Unidos y el actual momento político de México.



En el Salón Presidentes de Los Pinos, Peña Nieto explicó que, a pesar de la inconformidad social, es necesario liberar los precios de las gasolinas y del diesel porque los subsidios no resultaron. “Soy Presidente de todos los mexicanos, no de un partido”, dijo Peña, al señalar que tiene la obligación de tomar decisiones responsables. “Asumo el desgaste para el gobierno y mi partido.”

Destacó la importancia de haber resuelto el tema, porque “ahora hay potenciales inversionistas como Exxon y Walmart para aumentar las gasolinerías del país”. Peña dijo que desde ahora la gasolina tendrá una fluctuación de uno a 3 centavos

a la baja o al alza, en promedio.



Sobre Donald Trump, expresó que de lo único que estamos ciertos es de lo incierto de la relación con Estados Unidos. Sin embargo, consideró que el tiempo opera en favor de México, pues “si se sigue peleando con todo mundo, va a necesitar aliados”.



Aseguró que, en su llamada telefónica, el mandatario estadunidense nunca ofreció ayuda militar a México. Admitió que si EU cortara el abasto de gasolina y gas, esto se convertiría en un problema para México, pero habría cómo resolverlo.



Incierta, relación con EU: Peña



En reunión con periodistas, el Presidente asevera que no quiere poner en riesgo el futuro económico del país.



El presidente Enrique Peña Nieto dijo que no quiere poner en riesgo el futuro económico del país “con todo y los costos políticos que eso pueda tener”.



En dos encuentros con periodistas, analistas económicos y líderes de opinión, el Presidente aceptó una docena de preguntas entre las que destacaron las relacionadas con el alza a los precios de los combustibles, la nueva relación con Estados Unidos y el momento político actual.



Respecto del incremento de gasolinas, manifestó que fue un tema sensible para el gobierno pues se cuidó la estabilidad económica: “Creemos que el ejercicio de controlar los precios por bandas fue negativo. Los subsidios no resultaron. Asumo el desgaste para el gobierno y mi partido. Asumo la responsabilidad. No tengo reparo: hacer otra cosa sería riesgoso.”



En el Salón Presidentes, de la residencia oficial de Los Pinos, manifestó que el gobierno está resuelto a mantener la liberalización de los precios de las gasolinas.



“Vamos a mantenernos en la línea de liberalizar el precio de la gasolina. Es tan importante haber resuelto eso que ahora hay potenciales inversionistas como Exxon y Walmart para aumentar las gasolinerías del país”, destacó.

“La decisión del viernes no fueron los 2 centavos sino irnos a la liberalización. ¿Qué da sustento a la decisión y qué hay del mecanismo que nos permite en el tiempo ir suavizando cualquier escenario futuro, sea favorable o desfavorable? Dos grandes variables: petróleo y tipo de cambio.



“Anclarnos (manteniendo el subsidio) sería pernicioso y nos pondría en indefensión”, admitió ante los periodistas.

“Lo más irresponsable sería actuar sin ortodoxia económica. De hacerlo así, las lecciones dicen que cuando apostamos por necesidad, perdemos por obligación. Un escenario que pone en riesgo las finanzas públicas es de alto costo social y toma varios años recuperarse”, aseveró el Ejecutivo.



Manifestó que el gobierno ha decidido mantener la liberalización de los combustibles y no regresar a los subsidios, a pesar de la inconformidad social. Eso porque cree en la necesidad de ser responsables.



Durante uno de los encuentros, que duró alrededor de dos horas y media, les comentó a unos 30 periodistas que ahora el precio diario de la gasolina tendrá una fluctuación de 1 a 3 centavos a la baja o al alza, en promedio. No más allá.



Relación con Estados Unidos



Sobre la administración del presidente estadunidense Donald Trump, el mandatario dijo que no se tiene certeza de las consecuencias que tenga la nueva relación con EU. “Tenemos un panorama incierto y eso depende de lo que podamos construir en la relación con Estados Unidos. Eso genera enorme volatilidad sobre el tipo de cambio. No sabemos lo que va a pasar con el precio del petróleo”, comentó.

Afirmó que el resultado de la elección en Estados Unidos vino a cambiar el escenario, pues el triunfo de Trump no se tenía previsto en agosto pasado, a poco más de dos meses de las elecciones en la Unión Americana.



Manifestó que no sabe qué esperar de Trump, pero el tiempo opera en favor de México, pues “si se sigue peleando con todo mundo va a necesitar aliados”.



El Presidente refrendó que México “no va a negociar en partes con EU sino vamos a negociar el todo, incluyendo seguridad y migración”.



Dijo que durante su conversación telefónica con el presidente estadunidense éste nunca ofreció ayuda militar a México.



Peña admitió que uno de los riesgos es que si Estados Unidos cortara el abasto de gasolina y gas, se convertiría en un problema para México: “Es una vulnerabilidad, pero hay cómo resolverla. Cuesta más, pero estamos preparados para tomarla. Estoy optimista de que no lleguemos a un escenario así”.



Manifestó que hay un escenario optimista para poder construir la relación con EU.



Entre el medio centenar de comunicadores invitados a los dos encuentros con el Presidente de la República estuvieron Pascal Beltrán del Río, Ciro Gómez Leyva, David Páramo, Jorge Fernández, Francisco Zea, Yuriria Sierra, Ángel Verdugo, Francisco Garfias, Dario Celis y Martín Espinoza de Grupo Imagen, entre otros.



Presidente de todos



Peña Nieto aseveró que es Presidente de todos los mexicanos, no de un partido, aunque admitió que decisiones que toma afectan al gobierno y a su partido, el Revolucionario Institucional. “Soy orgullosamente priista pero tengo la obligación de tomar decisiones responsables”, externó el Presidente de la República.

Sobre las próximas elecciones, Peña Nieto confió en que el PRI “sepa tomar decisiones buenas y postular a los mejores candidatos” y dijo que no quiere poner en riesgo el futuro económico, porque le importa cuidar la estabilidad del país.



Los funcionarios que estuvieron presentes durante el encuentro del presidente Peña Nieto con los comunicadores en Los Pinos fueron el secretario de Hacienda, José Antonio Meade; el director general de Pemex, José Antonio González Anaya; el vocero presidencial, Eduardo Sánchez; Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de Hacienda, y el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán.



Sobre las reuniones con periodistas que tuvo ayer, Peña Nieto dijo que fue un ejercicio inédito: “Gracias por aceptar la invitación. Espero que nos permitan como gobierno que ustedes conozcan lo que motivó las decisiones, asumiendo la responsabilidad de que se tomaron pensando en la estabilidad del país”.



política

méxico

finanzas