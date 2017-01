Culpa Samsung a baterías por explosión de sus teléfonos AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: En febrero sería lanzado el Galaxy 8.



La empresa surcoreana anunció que habrá mejor control de calidad y pruebas más rigurosas, al hacerse responsable de no haber garantizado que las instrucciones de diseño a sus proveedores fueran a prueba de error. También demoró la salida de su teléfono de siguiente generación, el Galaxy 8, anunciada generalmente en febrero.



Ante los fuegos espontáneos, muchos filmados en videos que luego circularon por YouTube, Samsung retiró millones de teléfonos y sufrió una baja de 5 mil 300 millones de dólares en sus ganancias, además de un golpe imposible de medir a su reputación.



Si bien los analistas elogiaron a Samsung por sus disculpas y franqueza, se preguntaron si el segundo fabricante mundial de teléfonos móviles ha llegado al fondo del problema al atribuirlo a defectos de diseño y la producción de baterías.



"Samsung dijo que los defectos vuelven al teléfono propenso a incendiarse. Entiendo, pero ¿qué provocó el estallido del fuego en esas condiciones? Discutieron si hay otra causa? No", dijo Park Chul Wan, exdirector del centro de investigaciones sobre baterías en el Instituto de Tecnología Electrónica, un organismo estatal.



El analista Frank Gillett dijo que la compañía aparentemente puso el acento en la detección de problemas de fabricación, no en la prevención de problemas anteriores de diseño. La compañía, añadió, debe encontrar la manera de impedir que las presiones comerciales, como la prisa para poner un teléfono en el mercado, lleven a los ingenieros a tomar malas decisiones. Samsung quería estrenar su Note 7 semanas antes de que apareciera el iPhone 7 de Apple.



redaccion@imagenzac.com.mx SEÚL, Corea del Sur.- Samsung dice que una investigación exhaustiva del teléfono Galaxy Note 7 ha confirmado las sospechas de que la causa de su tendencia a estallar en llamas estaba en las baterías, un paso inicial pero importante para recuperar la confianza de los consumidores.La empresa surcoreana anunció que habrá mejor control de calidad y pruebas más rigurosas, al hacerse responsable de no haber garantizado que las instrucciones de diseño a sus proveedores fueran a prueba de error. También demoró la salida de su teléfono de siguiente generación, el Galaxy 8, anunciada generalmente en febrero.Ante los fuegos espontáneos, muchos filmados en videos que luego circularon por YouTube, Samsung retiró millones de teléfonos y sufrió una baja de 5 mil 300 millones de dólares en sus ganancias, además de un golpe imposible de medir a su reputación.Si bien los analistas elogiaron a Samsung por sus disculpas y franqueza, se preguntaron si el segundo fabricante mundial de teléfonos móviles ha llegado al fondo del problema al atribuirlo a defectos de diseño y la producción de baterías."Samsung dijo que los defectos vuelven al teléfono propenso a incendiarse. Entiendo, pero ¿qué provocó el estallido del fuego en esas condiciones? Discutieron si hay otra causa? No", dijo Park Chul Wan, exdirector del centro de investigaciones sobre baterías en el Instituto de Tecnología Electrónica, un organismo estatal.El analista Frank Gillett dijo que la compañía aparentemente puso el acento en la detección de problemas de fabricación, no en la prevención de problemas anteriores de diseño. La compañía, añadió, debe encontrar la manera de impedir que las presiones comerciales, como la prisa para poner un teléfono en el mercado, lleven a los ingenieros a tomar malas decisiones. Samsung quería estrenar su Note 7 semanas antes de que apareciera el iPhone 7 de Apple. Agregar a favoritos samsung

teléfono

baterías

galaxy 7