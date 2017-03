Cumbre Tajín 2017 anuncia su cartel Excélsior

El festival cultural que se realiza en Papantla, Veracruz, contará con la presencia de Celso Piña, Gloria Trevi, Javiera Mena, Nortec Collective, Porter, entre otros



Cumbre Tajín anuncia el cartel de su décima octava edición en Papantla, Veracruz que se realizará del 18 al 21 de marzo con el lema ‘La fuerza del origen’ y en donde se esperan 40 mil asistentes por día.



El festival cultural contará con la presencia de Celso Piña, Gloria Trevi, la chilena Javiera Mena, Nortec Collective, Bostich + Fussible, Centavrvs, Porter, Technicolors Fabrics, entre otros.



Los asistentes podrán ser parte de distintas ceremonias prehispánicas, sanaciones, talleres, danzas, instalaciones, exposiciones y más características de la cultura Totonaca.



El evento contará también con juegos, ecotecnias, reciclaje y reflexión; expresiones escénicas; biblioteca en lenguas indígenas; más de 300 artesanos; gastronomía típica, conferencias y cuentacuentos.



Desde 2006 Cumbre Tajín mantiene un fondo de becas que apoyan a jóvenes mexicanos para continuar con sus estudios universitarios, hoy la convocatoria ya aplica para bachillerato. Y es que un poco ese es el espíritu del festival, no quedarse en los días en los que ocurre, sino estar visible todo el año.



El director de Cumbre Tajín, Ernesto Aguilar Yarmuch, aseguró que de todas las ediciones, esta ha sido la más difícil de organizar por la crisis económica que se vive en el estado.



Comentó que difícilmente se volverá a invertir la misma cantidad que en las ediciones pasadas, dada la falta de recursos.



Sin embargo, aseguró que la décimo octava edición de Cumbre Tajín se realizará con mucha imaginación y que por ello no será un evento austero, sino alegre y diversificado.



Aguilar mencionó que está edición estará muy bien administrada y se privilegiará el retorno a sus orígenes, por ello el nombre de la cumbre: La fuerza del origen.



