Cumple alcalde de Calera; no incrementarán tarifas del agua

En este sentido, Hernández Vázquez mencionó que son once mil 662 tomas activas y por ello, se busca que los usuarios se concientizen en la cultura del agua “paga menos el que menos consume”.



Así, lo informó ante directores, educadores y padres de familia que se reunieron en el plantel educativo “Bicentenario”, en el marco de la entrega de un tambo de 10 mil litros, para la captación de agua pluvial.



Fue en sesión del Consejo directivo del Sapac, que a partir del primero de febrero, se aprobó reducir los metros cúbicos en la tarifa mínima, reiteró el director de Sapac.



Es decir, él usuario que pagaba 78 pesos con un consumo de cero a 10 mil litros por mes, ahora tendrá la posibilidad de que si consume menos de 5 mil litros pagará 54 pesos por mes (sic).



De esta manera, se aumenta sucesivamente 5 pesos por cada mil litros hasta la tarifa actual.

“Las tarias de agua ya no subirán, porque anteriormente el agua subía casi uno por ciento mensual”.

Así, el director del organismo operador ratificó el compromiso del Lic. Reynaldo Delgadillo Moreno presidente municipal de Calera, de no incrementar las tarifas de agua.



Nuestro presidente giró la orden de una posible modificación a las tarifas del agua, beneficiando a las familias del municipio, además de que también se aprobó que las tarifas que anteriormente aumentaban hasta 1 por ciento por mes, a partir de la fecha se aumenta a cero, hasta volver a analizar las finanzas del sistema, explicó el director del organismo.



En este orden de ideas, el exdiputado local informó de las nuevas tarifas de agua potable, en donde a los usuarios que se le suspendía el suministro del agua “por corte” y de igual manera, a las viviendas abandonadas el pago será de cero pesos.

“Cuando se realiza el corte del agua, se sigue generando un pago de 78 pesos, ahora las viviendas o comercios con el servicio cortado, no se le seguirá cobrando la cuota mínima, además de que se dejará de emitir cobros hasta su reconexión”, concluyó Hernández Vázquez.



