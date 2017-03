Cumple gobierno de Tello seis meses Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Alejandro Tello cumple sus primeros seis meses de vida. Y le quedan otros tantos –lamentan voces del gabinete– para convencer a los zacatecanos, a los 258 mil que votaron por él, a los 440 mil que no votaron por él, y a los 700 mil que no votaron por nadie, que el PRI es y sigue siendo la mejor opción de gobierno.



Porque, para pesadumbre de unos y felicidad de otros, el proceso electoral 2018 inicia dentro de seis meses. En octubre, Virgilio Rivera y el consejo general del IEEZ darán el banderazo de salida al proceso en el que se elegirá al nuevo presidente de México, tres senadores, cuatro diputados federales, 30 diputados locales y 58 ayuntamientos.



En el PRI que lidera Roberto Luévano algunos preguntan: “A estas alturas, ¿qué pensará la gente de Tello? ¿Cómo calificará a su gobierno luego de este azaroso inicio del que todavía no sale bien librado?



Y voces de gabinete quisieran saber si el gobierno cumplió las expectativas iniciales de la ciudadanía.



Promesas de campaña

En mayo de 2016, Alejandro Tello suscribió un “contrato con Zacatecas”.



En ese documento, el ahora gobernador identificó áreas prioritarias en las que tendría que actuar de inmediato y ofrecer resultados objetivos. Esas áreas fueron: seguridad pública, desarrollo económico y educación.



En la primera, Tello anunció que al llegar a la gubernatura instalaría cámaras de videovigilancia, consolidaría cuerpos policiacos con elementos perfectamente capacitados, profesionales, adecuadamente remunerados y que pasaran brillantemente los exámenes de confianza que impone la Secretaría de Gobernación.



Tello prometió también que se instalarían cámaras en las patrullas, crearía un sistema de inteligencia para combatir la delincuencia y propondría reformas legales para incrementar las penas a los delincuentes peligrosos.



A seis meses de distancia ¿qué tanto hemos avanzado en ese sentido? Muchos priístas agregan a esa interrogante: el General en retiro del Ejército Froylán Carlos Huerta, recomendado del General Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ¿ha cumplido la misión para la que lo trajeron de Oaxaca?



Malas noticias

En el tema económico, la oferta más atractiva de Tello fue la de generar condiciones para la creación de 40 mil empleos en su quinquenio; es decir: 8 mil por año. Significa que a estas alturas ya tendría que contabilizar la apertura de 4 mil nuevos empleos.



Empero, las cifras del IMSS, que en Zacatecas encabeza Sergio Zertuche, referentes al arranque de 2017 no son halagüeñas. Entre diciembre de 2016 y enero de este año –advierten– se registró el cierre de 360 negocios de comercio y servicios –tiendas y changarros. Y causaron baja 80 empresas de construcción y 50 de la industria de transformación.



Según Martín López, jefe de Afiliación y Cobranzas, el número de asegurados al 30 de enero se redujo entre 50 y 60 respecto al 31 de diciembre pasado.



El cierre de negocios se contrarrestó con la expansión de las empresas grandes, explicó.



Mucha ropa sucia

A su vez la Secretaría de Economía, que encabeza el potosino Fernando Bárcena Pous, ha dado algunos buenos resultados.



En el tianguis de franquicias en la Ciudad de México, 22 inversionistas zacatecanos negociaban para traer firmas de renombre. Una sería una tintorería de cinco estrellas porque en Zacatecas hay mucha ropa sucia para lavar.



Y debe destacarse que la marca Wafles and Cofee, de un zacatecano, recibió ofertas de empresarios de varios estados y del extranjero.



Antes, en la feria de la ANTAD, que preside Vicente Yáñez, la empresa Tierra Adentro, de Eduardo López, inició negociaciones para vender sus productos en El Palacio de Hierro.



Y por gestiones directas de Bárcena, las tiendas de Soriana podrían abrir sus anaqueles a productos de Zacatecas, entre ellos mezcal.



Zozobra permanente

Por lo que hace al sector educativo, dos puntos fueron centrales en los compromisos que Tello plasmó en su “Contrato con Zacatecas”: la estructura educativa estatal de 9 mil profesores, la deuda multimillonaria de la UAZ y la quiebra técnica de los organismos descentralizados, como el Cobaez, Cecytez y tecnológicos.



Uno de los compromisos de Tello que deben subrayarse es “la certeza laboral y de capacitación permanente” al magisterio.



Al cumplirse los primeros 180 días del gobierno diferente de Tello, la Secretaría de Finanzas, de Jorge Miranda, vive en constante zozobra ante el pago quincenal que debe hacer a los maestros del sistema estatal. El fracaso que se tuvo con el impuesto ecológico pone en la cuerda floja la certeza laboral que Tello prometió a los maestros.



Escándalo nacional

Por lo que hace a la UAZ, todo apunta a que no tiene remedio. La deuda de más de mil millones de pesos con el ISSSTE y Hacienda que Armando Silva heredó al Wuacarector Antonio Guzmán no se ha resuelto. Y como dice don Teofilito: ni se resolverá.



Por lo contrario. En la medida que se abren estantes aparecen nuevos cadáveres putrefactos. Como el que exhibió recientemente el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, referente a una transa de 219 millones de pesos a la Sagarpa de José Calzada.



A juicio del Wacarector, una golondrina no hace verano. Y no se deben satanizar los convenios que firma la UAZ. En otras palabras: Guzmán pide que por 219 millones que se transaron, no los deben llamar rateros, o corruptos. “¿Qué tanto es tantito?”, sostiene.



Dentro de ese cinismo, Edmundo Guerrero Sifuentes, autor intelectual de la trácala a la Sagarpa, –y de otra a la Sedesol en tiempos de Rosario Robles– fue separado de la Secretraría Administrativa para que responda ante la Auditoría Superior por las acusaciones que han convertido a la UAZ en parte de un escándalo nacional.



Paso a la modernidad

Enrique Flores se faja los pantalones y toma decisiones que ningún otro alcalde en Zacatecas se atreve siquiera a insinuar.



Previa negociación y acuerdo político con el gobernador Alejandro Tello y los coordinadores de PRI, Gustavo Uribe; Panal, Roy Barragán, y Verde, Adolfo Zamarripa, el alcalde priísta de Guadalupe recibió autorización del Congreso para concesionar a una empresa particular la administración del alumbrado público municipal.



Este hecho desató acusaciones populistas de la oposición. En Morena, con el estilo engañabobos de Andrés Manuel López Obrador, Luis El Oso Medina casi lo inculpa de neoliberalista vendepatrias.



Flores Mendoza, que ya mostró tamaños para otras encomiendas, no se amedrenta. Ni lo asustan los costos políticos que traería el discurso demagogo de sus detractores.

La decisión de Enrique Flores, explicó Roy Barragán a la oposición con peras y manzanas, no implica privatización de nada. Ni la venta de la soberanía municipal al imperialismo. El coordinador de Panal calificó de paparruchadas las expresiones de comunistas desvelados.



Guadalupe –consigna el dictamen aprobado en la Legislatura– paga mensualmente 2.6 millones de pesos por el alumbrado público de 16 mil lámparas, muchas de las cuales carecen de foco. Pero la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cobra por luminaria, prenda o no prenda.



Y mensualmente, el ayuntamiento invierte 200 mil pesos en mantenimiento de postes y luminarias. Y ese gasto es infructuoso porque el alumbrado público sigue siendo pésimo.



En el futuro, el ayuntamiento pagará a la empresa concesionaria lo que ahora paga a la CFE. Y la concesionaria cambiará las 16 mil luminarias viejas por nuevas de última generación que permitirán ahorrar 50% de consumo de electricidad. Ahí estará el negocio.



Y para seguridad y deleite de los guadalupenses, se encargará de que todas las lámparas se enciendan a media tarde y se apaguen al amanecer.



Posible, vencer a Peña Nieto

La Coordinación Jurídica, de Jehú Salas, y la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, presidida por la diputada priísta Carolina Dávila, preparan la respuesta a la controversia constitucional que presentó Humberto Castillejos, consejero jurídico del presidente Enrique Peña, para derogar los impuestos ecológicos en Zacatecas.



La voz cantante en la estrategia jurídica la lleva la exprocuradora de justicia, Leticia Catalina Soto.



Por lo que se sabe, se manejarán dos argumentos básicos sobre los cuales la Suprema Corte que preside Luis María Aguilar deberá hacer pronunciamientos de fondo.



En primer lugar, los derechos humanos de la población afectada por el desequilibrio ecológico que se genera (derecho humano a un ambiente sano y a la salud, principalmente de los mineros).



Segundo, el Artículo 27 de la Constitución establece que el territorio corresponde a la nación y ésta vive en un régimen federal del cual forman parte los estados, que no son menos que el todo. El territorio de Zacatecas es de los zacatecanos y su riqueza minera debe verse reflejada en su bienestar.



Los impuestos –se destaca en el argumento– tienen un fin social y éste se cumple si la riqueza llega a la población de las regiones donde se extrae.



A juicio de los expertos que participan en la estrategia de defensa jurídica, la Suprema Corte deberá pronunciarse por la vigencia del pacto federal que se encuentra en crisis.



El tema –subrayan– tendría un gran eco en las cortes internacionales si se resuelve en contra. Enfáticamente por lo referente a los derechos humanos y por el concepto de soberanía de los estados que integran la nación federada.



Por allí irá la defensa que hará Zacatecas en la controversia contra la presidencia de Peña Nieto. Y esa muy posible que se le venza.



Retazo con hueso

Luis Moya de moda

En Luis Moya, la alcaldesa verde Lorena Daniela Alba Rivera le ha dado un giro a la política vieja y apolillada que ejercieron sus antecesores. Y la gente está entusiasmada. En especial los empresarios que participan en el programa Luis Moya está de Moda. Lorena y su secretario Pancho Donas juntaron al gremio de los boneteros y, con el apoyo del diputado del PRI prestado al Panal, Roy Barragán, idearon una estrategia para recuperar el estatus de potencia textil que tuvo Luis Moya en el pasado reciente.



Sin resentimientos

Confirma Marcos Ibarra que la Sedatu de Rosario Robles tiene lista una bolsa de 1.5 millones de pesos para el programa Hábitat de Fresnillo. Y afirma que en esa dependencia no tienen ningún resentimiento con el alcalde José Haro ni con ninguno otro. En el momento que presente el proyecto correspondiente, el delegado Rolando Garza se pondrá a trabajar para liberar los recursos. Ibarra dice que desde su trinchera no escatima esfuerzos para apoyar a Zacatecas, su tierra natal.



Más dinero

Enrique Flores Mendoza tiene apantallados a muchos políticos del PRI y de otros partidos. Y es que –dicen en el PAN de Guadalupe- en medio de la crisis financiera, con una deuda de casi 200 millones que le dejó Roberto Luévano, trae un ritmo de trabajo como si estuviera en Guadalupe, Nuevo León. Hace días, el alcalde pidió a la 62 Legislatura modificar su ley de ingresos. Y es que calcula que con el impuesto catastral que recaudará de las colonias irregulares que pudo meter a la legalidad, el municipio dispondrá de 33.6 millones de pesos más. Es decir, no recibirá 567.7 millones, sino 601.3 millones de pesos.



No van por ahí

En el plano nacional, la candidatura independiente cada vez tiene más adeptos. Tan es así que para contender por la presidencia de México en el 2018 ya habría media docena de valientes. Destacan: Jorge Castañeda, Pedro Ferriz, Jaime El Bronco Rodríguez, Gerardo Fernández Noroña, Emilio Álvarez Icaza y Enrique Alfaro. En Zacatecas, Pedro de León y los 14 liderazgos regionales que lo apoyan no quieren ir por ese camino. Es –razonan- incierto, poco seguro y muy vulnerable. Aspiran a ser la opción ganadora para una gran alianza de partidos opositores al PRI.



Kumamoto jerezano

En Jerez ya apareció un espontáneo que podría lanzarse como candidato independiente en 2018. Se llama Juan Caldera. Es médico y se hace llamar Kumamoto jerezano, por aquello del diputado independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto. Los jerezanos lo ven bien. Cualquier cosa es mejor que Fernando Uc, dicen. En los corrillos políticos advierten que a Caldera lo apadrina la exalcaldesa perredista Alma Ávila. De ahí que su asesor político sea el exdiputado del PRD, Iván de Santiago.



Tira la pelota

Una de las muchas víctimas de Horacio Franco, El Duartecito, pidió auxilio a la Secretaría de la Función Pública del gobierno diferente de Alejandro Tello para recuperar su dinero. Empero, doña Paula Rey Ortiz se lavó las manos. Y lanzó la pelota al Congreso. En un escrito solicita a la diputada presidenta, Lyndiana Bugarín, informar a María del Rocío Barrios qué avances tiene la investigación del fraude que cometió el expresidente de Morelos con el programa Habitat de la Sedatu, hoy a cargo de Rosario Robles.



Pocos escrúpulos

Cuentan en Morelos que al exalcalde Horacio Franco se le asemeja al exgobernador prófugo de Veracruz, Javier Duarte, por tres razones. Una, los dos eran muy cachetones y cuando se hicieron ricos también quisieron ser “sexys” y la dieta les colgó los cachetes. Dos, porque son igual de cínicos y desvergonzados. Y tres, porque sus esposas son igual de manirrotas. Karime Macías, se supo recientemente, gastó 8 millones de pesos en tarjetazos para ropa. Adriana Carrera, “lady despensas”, también le metía la mano al cajón del dinero público con pocos escrúpulos.



También al ex

Están lucidos los vecinos de Juchipila. La ASE de Raúl Brito denunció al exalcalde Felipe Ibarra Enríquez de manejos financieros turbios y solicitó a la Comisión Jurisdiccional de la 62 Legislatura, presidida por Guadalupe Flores, aplicarle la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Así pues, el ex ya anda igual que Rafael Jiménez, presidente en funciones, quien fue inhabilitado 10 años y multado con 12 millones por la contraloría interna de la Sedesol federal que maneja Luis Enrique Miranda.





