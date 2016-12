Cumplen tres meses que desaparecieron; continua la búsqueda Francisco Monsivais

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Armando Torres, Diego Ramírez y Jazheel Castor, son los tres jóvenes que desaparecieron el pasado 28 de septiembre de este año. La madre de uno de ellos señaló para este medio de comunicación, que los jovencitos son estudiantes del CECyTEZ y que desde ese día no saben nada de ellos.



A través de las redes sociales parientes y amigos solicitan el apoyo a la ciudadanía, así como a las autoridades municipales, para encontrar a estos tres jóvenes que estaban estudiando en el CECyTEZ de este municipio.



De acuerdo con la versión de la madre de uno de ellos, su hijo salió de su casa en la comunidad de Loreto, perteneciente a este municipio en un automóvil Cavalier de color blanco y no lo volvieron a ver ni al joven ni al automóvil.



Finalmente informan los familiares que a tres meses de la desaparición de los tres jóvenes no se ha tenido una sola noticia de donde pudieran estar o que fue de ellos, por lo que continúan solicitando a la ciudadanía su apoyo y para dar con su paradero y a las autoridades de los tres órdenes de gobierno intensificar la búsqueda.



estado@imagenzac.com.mx RÍO GRANDE, ZAC.- Han transcurrido tres largos meses en que desaparecieron tres jóvenes de la comunidad de Loreto, y aun sus familiares y amigos continúan con la esperanza de encontrarlos sanos y salvos.Armando Torres, Diego Ramírez y Jazheel Castor, son los tres jóvenes que desaparecieron el pasado 28 de septiembre de este año. La madre de uno de ellos señaló para este medio de comunicación, que los jovencitos son estudiantes del CECyTEZ y que desde ese día no saben nada de ellos.A través de las redes sociales parientes y amigos solicitan el apoyo a la ciudadanía, así como a las autoridades municipales, para encontrar a estos tres jóvenes que estaban estudiando en el CECyTEZ de este municipio.De acuerdo con la versión de la madre de uno de ellos, su hijo salió de su casa en la comunidad de Loreto, perteneciente a este municipio en un automóvil Cavalier de color blanco y no lo volvieron a ver ni al joven ni al automóvil.Finalmente informan los familiares que a tres meses de la desaparición de los tres jóvenes no se ha tenido una sola noticia de donde pudieran estar o que fue de ellos, por lo que continúan solicitando a la ciudadanía su apoyo y para dar con su paradero y a las autoridades de los tres órdenes de gobierno intensificar la búsqueda. Agregar a favoritos desaparecidos

servicio social

jóvenes

loreto