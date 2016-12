Cunde el pánico por escasez de combustible José Manuel Barrón

Las pocas estaciones que abrieron (cuatro en total fueron reportadas) se convirtieron en sucursales del pandemónium, en los que automovilistas esperaban por cerca de cuatro horas y el tráfico estaba totalmente descontrolado.

“Yo llevo aquí más de dos horas y para entrar fue un verdadero calvario”, dijo uno de los desesperados conductores que tuvo que bajar de su auto para soportar el calor de la larga espera al interior de su vehículo.

En estaciones como la ubicada a la entrada de la comunidad La Zacatecana, los propios despachadores instruían a los conductores a bajarse y solicitar un número para ser atendidos.

“Solo podían cargar quienes tenían el número, y en determinado momento se perdió el orden que se llevaba y se presentaron problemas entre varias personas por ocupar un lugar”, dijo uno de los usuarios que buscaban abastecer a sus autos.

La locura llegó cuando tras esperar por varias horas los despachadores salieron a informar que ya no había gasolina.

“Lo sentimos se terminó, posiblemente mañana vuelvan a surtir”, informó el encargado de la gasolinera.

Una situación similar se vivió en la estación ubicada en el entronque a la carretera a San Ramón, donde desde las 4 de la tarde los conductores estacionaron sus autos en espera de la llegada del camión de Pemex.

“Ya les dijimos que no sabemos cuánto tardará en llegar el camión, pero las personas igual esperan porque somos la única opción de tener gasolina”, dijo el encargado de la gasolinera.

La espera fue de más de tres horas y finalmente a las 7 de la noche comenzó a venderse gasolina.



Esperan solución este viernes

Cecilio Murillo, presidente del Grupo de Gasolineros Asociados, aseguró que la problemática que se presentó a inicios de semana podría quedar resuelta en las próximas horas. “Lo que tenemos es que se presentó el desabasto a nivel nacional, aquí en Zacatecas esta situación no duró tanto, lo que pasa es que ante el pánico por la escases la mayoría de las personas llenaron el tanque, entonces con la gasolina que habitualmente se surten las gasolineras, pues no alcanzó”, dijo.

Murillo dijo que esta situación está provocando que muchos gasolineros estén teniendo ventas históricas.

“Estamos teniendo las mejores ventas en 10 años, y esto se debe a que muchas personas están comprando un combustible que ni siquiera necesitan, es decir personas que le ponían un cuarto o medio tanque pues están optando por llenar totalmente su auto”, dijo.

Murillo dijo que no existe un registro claro sobre cuantas gasolineras cerraron sus puertas este miércoles, pero sí adelantó que al menos 30 de ellas no tenían como venderle a sus clientes.

Pemex informó mediante un comunicado que el suministro para la capital del país está garantizado, sin embargo no hizo comentarios sobre lo que ocurre en la zona del Bajío, ya que los estados de Guanajuato y Aguascalientes enfrentan una situación similar a la que ha vivido Zacatecas.

El ayuntamiento de la capital informó que algunos los camiones no recogieron la basura por falta de combustible.



