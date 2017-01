Dan alumnos de Agronomía reversa a aumento en cuota Noé Marín

Después de tomar cinco veces las instalaciones de esta unidad como señal de protesta, este lunes se reunieron Antonio Guzmán, rector de la UAZ, y el Consejo Estudiantil de Agronomía para negociar las peticiones.



“Lo logramos. Conseguimos que se respetara la economía de los estudiantes y sus derechos como universitarios”, dijo Héctor Alvarado de la Torre, vocero de los estudiantes.



Explicó que se entregaron dos pliegos petitorios al rector donde la principal petición fue que se diera marcha atrás al incremento de 100% en el costo de la inscripción, ya que fue “desmedido” y los estudiantes no podían solventarlo.



También, solicitaron se respetaran las becas para madres solteras, estudiantes de bajos recursos y con promedio arriba de nueve con el servicio de transporte y apoyos económicos; ambas peticiones fueron atendidas.



Alvarado de la Torre explicó que el Consejo consiguió que se redujeran 500 pesos a la nueva cuota semestral por lo que solo se pagarán 700 pesos de los mil 200 que pretendían cobrar; es decir, solo aumentó 100 pesos.



Con esto, externó, se asegurara el servicio de transporte y operatividad de la unidad académica.



Añadió que lograron que la universidad se comprometiera a rembolsar la diferencia al pequeño número de estudiantes que pagaron el costo anterior; los que no lo hicieron tendrán un periodo de 15 días para pagar.

Señaló que en la reunión se contó con la presencia de algunos grupos estudiantiles de otras licenciaturas para pedir asesorías al Consejo Estudiantil de Agronomía, ya que se mostraron interesados en seguir sus pasos: “Acudieron a nosotros alumnos de Prepa 2, el frente y las casas de estudiantes con la misma inquietud”, dijo.



Finalmente, adelantó que este logro podría provocar más protestas en otras unidades académicas debido al incremento en las colegiaturas pues prevé que “se van a desencadenar más movimientos”.



