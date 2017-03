Dan apoyos por declaratoria de emergencia en Guadalupe Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El presidente municipal de Guadalupe, Enrique Flores Mendoza, agradeció la gestión realizada por el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna y lograr los apoyos para los guadalupenses.



Indicó que al ser un apoyo por declaratoria de emergencia, debido a las adversidades que se suscitaron en el campo, los 600 apoyos se distribuirán entre las 28 comunidades del municipio, tomando en cuenta la densidad poblacional de cada una y sus necesidades para determinar el número de beneficiarios en cada localidad.



La entrega se realizó en el auditorio de Tacoaleche y la mayoría de los asistentes fueron mujeres; “son ustedes quienes se preocupan porque su familia esté bien, por hacer que la unión permeé y quienes mueven al estado y al municipio; son el motor que mueve a Guadalupe”, aseguró el alcalde.



Se hizo un compromiso para crear un programa de apoyo a las mujeres, que aseguró, se pondrá en marcha en próximos días y beneficiará a las mujeres en situación de vulnerabilidad que no estén inscritas en otros programas.



Destacó que el programa se dividirá en tres vertientes: una beca económica, la integración y potencialización a proyectos productivos, talleres de capacitación.



Flores Mendoza recalcó que para su administración es un compromiso priorizar los programas sociales, para beneficiar a quienes más lo necesitan, además de ser honestos con la ciudadanía y decir qué sí o no se puede hacer, buscando el impacto común y no el propio.



redaccion@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- Autoridades estatales y municipales entregaron apoyos correspondientes al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) tras la declaratoria de emergencia emitida ante el Gobierno Federal por las afectaciones que dejaron a su paso los fenómenos meteorológicos acontecidos en 2016.El presidente municipal de Guadalupe, Enrique Flores Mendoza, agradeció la gestión realizada por el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna y lograr los apoyos para los guadalupenses.Indicó que al ser un apoyo por declaratoria de emergencia, debido a las adversidades que se suscitaron en el campo, los 600 apoyos se distribuirán entre las 28 comunidades del municipio, tomando en cuenta la densidad poblacional de cada una y sus necesidades para determinar el número de beneficiarios en cada localidad.La entrega se realizó en el auditorio de Tacoaleche y la mayoría de los asistentes fueron mujeres; “son ustedes quienes se preocupan porque su familia esté bien, por hacer que la unión permeé y quienes mueven al estado y al municipio; son el motor que mueve a Guadalupe”, aseguró el alcalde.Se hizo un compromiso para crear un programa de apoyo a las mujeres, que aseguró, se pondrá en marcha en próximos días y beneficiará a las mujeres en situación de vulnerabilidad que no estén inscritas en otros programas.Destacó que el programa se dividirá en tres vertientes: una beca económica, la integración y potencialización a proyectos productivos, talleres de capacitación.Flores Mendoza recalcó que para su administración es un compromiso priorizar los programas sociales, para beneficiar a quienes más lo necesitan, además de ser honestos con la ciudadanía y decir qué sí o no se puede hacer, buscando el impacto común y no el propio. Agregar a favoritos guadalupe

enrique flores mendoza

ayuntamiento

apoyos

economía