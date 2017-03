Dan banderazo de inicio a la Caravana del Bienestar Noé Marín

Este 15 de marzo, integrantes de la Fundación Orgullo Zacatecas realizaron la presentación oficial del programa de actividades de la Tercera Caravana del Bienestar 2017 que se llevará a cabo del 18 al 26 de marzo en el estado.



La caravana realizará un recorrido por las comunidades y colonias con mayor índice de marginación, donde se ofrecerán servicios de salud como mastografías, nutrición y atención médica general.



También se realizarán actividades para impulsar el deporte, la cultura y ciencia en favor de la inclusión social.



Raymundo Moreno, presidente de la Fundación Orgullo Zacatecas, dijo que el objetivo de la caravana será llevar el servicio médico a las colonias y comunidades rurales del estado más desprotegidas económicamente. “Tenemos una intención muy clara; llevar resultados a la gente, Zacatecas hoy tiene retos importantes que transitar”, dijo.

Señaló que la entidad enfrenta deficiencias significativas en materia de salud y este evento será una forma de reducir el índice de personas que no tienen la posibilidad económica de acudir con un médico particular”, dijo.



Aunque prefirió no referirse a casos particulares, explicó que falta coordinación entre la Secretaría de Salud (SSZ) con las diferentes asociaciones que trabajan para disminuir el déficit de atención afectó a los sectores más desprotegidos. “Creo que ha faltado coordinación, no quiero referirme a nadie en particular, pero sí quiero reiterar que este es el arranque de un proyecto donde todos estamos incluidos”, dijo.

Añadió que la salud de los zacatecas es un tema que se encuentra por encima de las disputas entre partidos políticos y se deben realizar trabajos en conjunto, ya que, dijo, “creo que el gobierno solo no puede, necesitamos la sociedad civil sumar esfuerzos”.



Aseguró que se beneficiará a más de 25 mil zacatecanos de municipios como Jerez, Calera, Guadalupe y la capital; el recorrido comenzará en la Plaza Bicentenario el 18 de marzo y concluirá el 26 en la Plaza Miguel Auza.



Finalmente, Moreno añadió que el evento fue el resultado de la suma de esfuerzos entre la asociación con diferentes instituciones como el IMSS.



