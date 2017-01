Dan de alta a la exprimera dama Barbara Bush AP

El exmandatario de 92 años ingresó al Hospital Metodista de Houston el 14 de enero con dificultades para respirar y recibió tratamiento para neumonía en la unidad de cuidados intensivos. Barbara Bush, de 91 años, ingresó al mismo hospital el miércoles con bronquitis.



Los médicos que atendieron a los Bush, doctora Amy Mynderse y doctor Clint Doerr, dieron información en una conferencia de prensa en el hospital.



Mynderse dijo que el expresidente estaba sentado mirando televisión y dijo que "no es el típico hombre de 92 años".



En cuanto a la señora Bush, dijo que "ha vuelto a su estado normal".



El vocero de la familia, Jim McGrath, dijo el domingo que los signos vitales del expresidente eran normales y los médicos esperaban trasladarlo de cuidados intensivos en uno o dos días.



