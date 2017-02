Dan tres días a Fenosa para retirar el escombro Noé Marín

Hugo Díaz Soto, director de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente de Guadalupe, dijo que este miércoles por la mañana acudió una cuadrilla de inspectores de obra del departamento a la colonia Camino Real para verificar las denuncias de los habitantes.



“Después de que nos enteramos del caso, mandé a los inspectores inmediatamente y se notificó a la empresa, quien tiene no más de tres días para reparar el daño”, dijo.



Comentó que, después de confirmar las faltas de la empresa Fenosa en la vía pública, el municipio le notificó que tiene tres días para reparar los desperfectos y evitar las sanciones que determina la ley de ingresos.



Explicó que la constructora está obligada a retirar el escombro de las calles y sanar los baches que dejaron debido a la instalación de los ductos de gas; en caso de que no se atienda la petición, Fenosa podría pagar 30 mil pesos y el municipio detendría la obra.



“Si no hay atención a las peticiones, nosotros detendremos la obra para que no puedan continuar con la instalación e interpondremos la sanción administrativa correspondiente”, dijo.



También aseguró que, aunque ya comenzaron los trabajos de reparación y se retiraron cinco camiones de escombro, el municipio interpuso una infracción administrativa por las faltas encontradas.



Asimismo, el funcionario aseguró que se capacitaron a los trabajadores de JIAPAZ para que evitar situaciones similares, ya que compartirán trabajos en el subsuelo con la gasera y los medidores fueron instalados casi a la par.



Advierte que, aunque los ductos cuentan con válvulas de seguridad, las negligencia de algunos trabajadores de cableado y JIAPAZ podrían provocar algún incidente en los registros del gas.



Hugo Díaz Soto aseguró que, al concluir los trabajos, el departamento supervisará las colonias para poder expedir una terminación de la obra, ya que, dijo,” nosotros nos firmamos ese documento hasta supervisar que se cumpla la norma”.



escombro

zacatecas

plazo