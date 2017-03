Danna Paola deslumbra a su paso por Bora Bora Excélsior

De acuerdo a información de los medios de comunicación, la actriz y cantante voló a la paradisiaca Polinesia Francesa para disfrutar de unos días de relajación antes de volver a trabajar, ya que hace poco se anunció que será la encargada de dar vida a ‘María’, la protagonista del musical ‘Hoy no me puedo levantar’ en su nueva temporada.



En su Instagram compartió varias imágenes donde aparece relajada en la playa en bikini, disfrutando un coco e incluso bailando una de las danzas típicas de la isla.



Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola) el 16 de Mar de 2017 a la(s) 12:23 PDT





