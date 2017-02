Destaca Judit Guerrero comprometida labor de los policías municipales Redacción

Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) la policía municipal es vital, la presidenta municipal de la capital, Judit Guerrero López, adelantó que para corresponder al esfuerzo de cada elemento policiaco, se implementará un programa de varias acciones de vivienda y educación que les permita generar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.



En un convivio con el personal de la corporación en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, la alcaldesa reconoció el compromiso de los oficiales al salvaguardar a la población, exigente de más seguridad, en estos tiempos en los que han sido recurrentes los homicidios dolosos.



Les pidió cuidarse mucho y pensar en sus familias, “no piensen en los políticos, mantengamos un trabajo íntegro y transparente por todos, por nuestros niños y jóvenes”, expresó al tiempo que lamentaba los hechos de violencia que se registran en el estado, pero sobre todo en la capital, en los que resultan involucradas personas jóvenes.

“Yo soy su aliada, quiero hacer mi función, como la hacen ustedes, y salir decorosamente. No tengo porque tener privilegios, me la quiero jugar este año siete meses, con todo, de la mano con ustedes”, añadió.

Instó a los oficiales a trabajar en el Centro Histórico como una policía de proximidad, amigable, “pedirle a la gente, exhortarlos por su bien, a que no consuma bebidas alcohólicas en la vía pública, respetemos en Bando de Policía y Buen Gobierno”.

Les pidió ser los ojos de la administración, al colaborar con el reporte sobre servicios públicos deficientes como alumbrado, recolección de residuos sólidos y aseo, entre otros, “para que juntos colaboremos a tener un municipio bien atendido”.

Para incentivar a los elementos policiacos, la alcaldesa manifestó que quedarán exentos de pagar el impuesto predial, y quienes ya lo hicieron, recibirán el reintegro por este concepto.



Además, gracias a su desempeño, serán incorporados a un programa que incluye apoyos para vivienda, como construcción de baños y habitaciones, y becas educativas, entre otros.



Posteriormente, en el marco del Día de la Candelaria, la alcaldesa acompañó a los oficiales en la tradicional tamaliza, se informó en un comunicado.



