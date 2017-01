Dará la guardería del Ayuntamiento de Guadalupe cabida a 100 menores Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: La obra forma parte de las remodelaciones que se llevan a cabo en la presidencia. (Cortesía)



Comentó mediante un comunicado que la obra forma parte de la remodelación de la alcaldía.



El objetivo es que las madres jefas de familia o los padres que en ocasiones tienen que trabajar y no tienen dónde dejar a sus hijos puedan estar tranquilos de que sus hijos están en buenas manos y cerca de ellos y cumplir con sus actividades laborales.



Refirió que el lugar estará abierto diariamente para recibir a los niños de los trabajadores cuando así lo requieran y comentó que tendrá capacidad para 100 menores aproximadamente.



Añadió que la remodelación pretende dignificar las instalaciones para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía y a su vez, que los empleados del Ayuntamiento trabajen en un espacio cómodo y armónico, por lo que también se construirán un comedor y baños nuevos.



​Refirió que una renovación como ésta no se había realizado desde hacía 20 años y que también se reemplazará el mobiliario obsoleto por nuevo, y habrá una nueva logística en la presidencia municipal, para dar una atención más eficiente.



redaccion@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- Enrique Flores Mendoza, alcalde de Guadalupe, informó que con la finalidad de beneficiar a las madres y padres que trabajan en el Ayuntamiento, se instalará una guardería en la presidencia municipal.Comentó mediante un comunicado que la obra forma parte de lay no tienen dónde dejar a sus hijos puedan estar tranquilos de que sus hijos están en buenas manos y cerca de ellos y cumplir con sus actividades laborales.Refirió que el lugar estará abierto diariamente para recibir a los niños de los trabajadores cuando así lo requieran y comentó que tendrá capacidadAñadió que la remodelación pretende dignificar las instalaciones para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía y a su vez, que los empleados del Ayuntamiento trabajen en un espacio cómodo y armónico, por lo que también se construirán un comedor y baños nuevos.​Refirió que una renovación como ésta no se había realizado desde hacía 20 años yy habrá una nueva logística en la presidencia municipal, para dar una atención más eficiente. Agregar a favoritos zacatecas

guadalupe

enrique flores

alcaldía