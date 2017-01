Darán certeza jurídica a más de mil 500 familias de diversas colonias Redacción

Se beneficiará a los fraccionamientos: segunda sección de Luis Donaldo Colosio, así como las colonias Jesús Pérez Cuevas y Las Peñitas, esta última correspondiente a un polígono dentro de la colonia La Fe.



Los fraccionamientos a beneficiar son la segunda sección de Luis Donaldo Colosio, así como las colonias Jesús Pérez Cuevas y Las Peñitas, esta última correspondiente a un polígono dentro de la colonia La Fe.



El alcalde explicó que, con base en un decreto expedido por la actual administración del Gobierno del Estado, mediante este convenio se donarán ocho predios al Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra de Zacatecas (Oretza) a fin de regularizar estos asentamientos humanos.



Agregó que el siguiente paso será inscribir los lotes en el Registro Público de la Propiedad y realizar la escrituración para dar certeza jurídica a las familias beneficiarias, de manera que el municipio estará en condiciones de llevar los servicios que demanda la ciudadanía.



El alcalde Enrique Flores recordó que la Constitución establece en su artículo 115 la obligación del municipio de otorgar estos servicios, por lo que destacó la importancia de regularizar estas colonias, ya que el municipio no puede intervenir en el caso de fraccionamientos no escriturados.



Además del alcalde y el notario público Tarsicio Félix Serrano, el convenio fue firmado por la síndico Érika del Cojo Arellano y Óscar Gabriel Campos Campos, titular del Oretza.



