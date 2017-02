Darán de alta a dos víctimas de ataque a colegio de Monterrey Excélsior

Se trata de la alumna herida, durante el ataque y la maestra, mientras que el otro alumno se tendrá que esperar para ver su evolución.



Aldo Fasci Zuazua, vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad compartió los avances en el estado de salud de los lesionados en el hecho, registrado el pasado 18 de enero.



En el caso de la maestra, dijo que tiene un problema en la movilidad del lado izquierdo, en estos momentos no habla porque está asistida por un aparato, pero los médicos aseguran que no tendrá problemas para hacerlo. "En el caso del alumno ya atiende órdenes verbales empieza a movilizar sus extremidades, va evolucionando bien, va más lento porque tiene un daño severo, hay que recordar que él tuvo un derrame posterior a la intervención”, precisó el funcionario estatal.

Sobre la jovencita, que también resultó con una herida en la cabeza durante el suceso, el funcionario especificó que ya camina, habla, come y responde perfectamente bien.



"Tiene un excelente pronóstico”, reveló.



Agregó que en el caso de la adolescente será en un par de días para que pueda ser dada de alta mientras que la docente todavía tardará entre 15 o 20 días.



El ataque ocurrió en el mencionado plantel educativo cuando un alumno de secundaria ingresó una pistola al Colegio y ya en el salón disparó en contra de su maestra y sus compañeros.



Los heridos de gravedad fueron tres, un estudiante más fue lesionado, pero solo a la altura del brazo.



Luego de perpetrar el ataque el agresor se disparó en la boca y murió un par de horas más tarde en el nosocomio en donde era atendido.



Sus padres optaron por la donación de órganos.



