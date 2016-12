Darán de baja 42 vehículos; no es rentable su reparación Marcela Espino

Pese a que la intención era que se reparan, las unidades quedaron desvalijadas y no sería rentable su reparación.



El secretario de Gobierno, Daniel Ramírez Díaz, explicó que en las próximas semanas se llevará a cabo una mesa de trabajo con los propietarios del taller para definir la situación de los vehículos.



Sin embargo, insistió en que se encuentran en malas condiciones y es probable que sea más factible darlos de baja que ponerlos en marcha nuevamente. Con el taller se mantiene un adeudo de varios meses.



El funcionario municipal dijo que a pesar de la situación, es prioridad rescatar seis vehículos que pertenecen al Departamento de Limpia y que son necesarios para completar el servicio de recolección.



Expuso que estas unidades se encuentran en condiciones de utilizarse, luego de hacerles unos ajustes mínimos para ponerlos en marcha, pero se encuentran en el paquete que se negocia con el particular.



Ramírez Díaz expresó que actualmente se concentró la mayoría del parque vehicular en las instalaciones de la feria para su resguardo en este periodo vacacional.



A excepción de las unidades que corresponden a los departamentos de servicios y de seguridad, así como Protección Civil, deben mantenerse en resguardo para evitar su mal uso.



Refuerzan condiciones

Después de que amantes de lo ajeno ingresaron al Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Emiliano Zapata esta semana, el secretario de Gobierno dijo que se recurrió a asignar un velador y a reforzar las ventanas que no tenían protección.



Expresó que fue lamentable que debido a la intromisión, se quedaran sin equipo de cómputo y un par de impresores.



Ramírez Díaz aseguró que se interpuso la denuncia ante las autoridades que corresponden y se dará seguimiento al trámite.



