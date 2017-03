De amistad y no de destape, la comida del alonsismo Redacción

Diputados federales, presidentes municipales, delegados federales estuvieron con el exgobernador en una casa a las orillas de Jerez.



Miguel Alonso confió a algunos que a la reunión estuvo invitado el gobernador Alejandro Tello, quien no asistió por estar de gira en Chicago, Illinois.



Aunque se había acordado que el único orador sería el diputado local Carlos Peña Badillo, al final muchos de los asistentes tomaron el micrófono y uno de ellos habló de que Miguel Alonso debe ser el candidato al PRI al Senado en 2018 y la sugerencia arrancó los aplausos de los asistentes. “En realidad no se trató de un destape; más bien fue una comida de amistad, de mostrarle al jefe que somos sus amigos”, dijo a Imagen uno de los asistentes.



A la derecha de Miguel Alonso se sentó Fernando Uc, presidente municipal de Jerez; a su izquierda, Pepe Haro, alcalde de Fresnillo y en un lugar más estaba Enrique Flores, alcalde de Guadalupe.



En un lado de la mesa estaban Lucía Alonso, Alfonso Pechard, exdirector de SCT Zacatecas; Milagros Hernández, exdirectora de Artesanías; Gerardo Reyes, de Conafor; Jaime Santoyo, exsecretario General de Gobierno; Rafael Gutiérrez, exdiputado local; las exdiputadas locales, Erika Velázquez, Hilda Ramos y Perla Martínez.



Tres de los cuatro diputados federales asistieron: Francisco Escobedo, quien llegó corriendo luego de su informe legislativo y comida que ofreció en Jerez, evento al que estaba invitado Alonso y al que decidió no asistir.



Poco tiempo después llegaron Claudia Anaya Mota y Araceli Guerrero. Le Roy Barragán Ocampo, Lyndiana Bugarín, Isadora Santivañez, José María González Nava, Norma Castorena y Carlos Aurelio Peña fueron algunos de los diputados locales asistentes a la reunión.



Los hermanos Leticia y Fernando Soto Acosta, exprocuradora de Justicia y secretario de Finanzas el sexenio pasado, respectivamente; Alberto Campos y Jaime Arteaga, exsubsecretarios de Turismo, Ana Rosa Olmos, quien fuera la jefa de la Casa de Gobierno. También estaban entre los comensales; Alvaro Elías, quien fue director del DIF estatal, Artemio Ultreras Cabral y Gerardo Luna Tumoine, que dirigió el Servicio Estatal de Empleo, se hicieron presentes.



Y no faltaron Raúl Brito y Guillermo Huízar, Jorge Luis Rincón, delegado federal de Sedesol y Miguel Rivera, delegado federal de Gobernación.



Miguel Alonso habló casi al principio de la reunión. Platicó mucho de las tareas que hace ahora como director general de Fonatur; reafirmó su estimación por todos los asistentes y les dijo que les daba gusto verlos, ya que no había estado en Zacatecas desde diciembre y entonces no vio a muchos de los que estaban en la comida.

