De festivales y ciudades Alejandro Castañeda

Este 2017 no ha sido la excepción con carteles que han sorprendido por querer ganarse a públicos muy diversos, desde los rockeros clásicos hasta los amantes de la cumbia villera, lo que ha propiciado un amplio abanico de diversidad musical.



Agencias serias de tours especializados en conciertos, como lo son GrinziTours y Zacatecas Tours, tienen muchas opciones para ofrecer a los melómanos alternativos que extrañan aquellos ya retirados festivales que se organizaban aquí en la ciudad.



Los conciertos masivos de bandas se siguen concentrando principalmente en las 3 metrópolis más “importantes” del país: Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.



En el norte figuran festivales como el Pal Norte y el Machaca, que han competido entre ellos por ganarle público al chilango Vive Latino y descentralizar los conciertos épicos; en primera instancia los del Nuevo Reino de León en el Pal Norte le apostaron a lo clásico en su cartel, con bandas como The Killers, The Offspring, Fito Paez, Jarabe de Palo, Placebo y hasta Maná y Enanitos Verdes, y seguro los seguidores de antaño querrán revivir viejos tiempos de los 90’s y los años 2000.



Mientras tanto, en el Machaca ofrecerán una mezcla muy diversa que va desde el rock latinoamericano con Aterciopelados, pasando por el reggae de Los Pericos y el indie de Camilo Séptimo, hasta llegar a la cumbia con Damas Gratis y Systema Solar, una fórmula que en años anteriores les ha dado éxito.



Sobre esta línea de combinar géneros alternativos, en Guadalajara levanta la mano el Revolution Fest que se vio interrumpido un varios años y que vuelve a su sede original con artistas que no parecieran encajar entre ellos, como Gondwana, Maldita Vecindad, Natalia Lafourcade, Garigoles, Cartel de Santa y Galantis, una mezcla explosiva, que para muchos quedó a deber.



El festival que no decepcionó fue el Cosquin Rock en su primera edición mexicana en tierras tapatías, donde seguramente se volcarán todas las miradas y se volverá un día épico con las bandas mexicanas que ya son leyenda como Café Tacvba, Caifanes, Panteón Rococó e invitados de sudamérica como Las Pelotas, La Beriso y Los Péricos.



La Ciudad de México mantiene el misticismo del Vive Latino y este año logró un gran cartel que lo reivindica como el festival más importante de Latinoamérica con las presentaciones de Rancid, Prophets of Rage, Los Fabulosos Cadillacs, Hombres G, Jarabe de Palo y más bandas que sin duda harán vibrar la gran ciudad.



Todos los festivales parecen tener buenos registros en las ventas de boletos y abonos, la crisis aun no les pega y esperemos que sean grandes espectáculos donde sin duda habrá público zacatecano haciendo coros y disfrutando de sus bandas.



