De lo electoral a lo elemental Juan Francisco del Real Sánchez

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

En un primer sentido esto sería positivo, si se viera reflejado en una alta participación electoral, o una incidencia en la toma de decisiones en los asuntos públicos, sin embargo, cuando existen estos mecanismos se observa apatía, rechazo o incredulidad sobre lo necesario que es participar en los asuntos públicos.

Pero existe otra parte que no permite ver más allá, esa visión de que todo debe ser y estar politizado, donde puede más el influyentismo que la meritocracia, donde pensamos más en la próxima elección que en el trabajo diario.

Los servidores públicos piensan en la permanencia del puesto y no en la eficiencia del cargo que desempeñan, los partidos políticos se esfuerzan en mantener una cuota dentro de la élite política, los empresarios en algún beneficio o favor gubernamental, los medios de comunicación en tapar, destapar o volver a crear gobernantes a futuro.

Lo ideal es pasar de lo electoral a que hagamos lo estrictamente elemental, pensar más allá de la próxima elección para dar resultados.

El próximo año habrá jornada electoral en el Estado, es decir, solo a un año del cambio de gobierno, la cual será considerada la más importante porque se elegirán todos los órdenes de gobierno.

Pero por primera vez en la etapa política actual, permitirá no sólo al gobierno, sino a todos los actores mencionados, academia, empresarios, periodistas y ciudadanos trabajar tres años por el Estado y no por intereses políticos.

Al final, esto distrae a todos de las actividades diarias, de lo verdaderamente trascendental, que son los jóvenes estudiantes, las madres de familia y los ciudadanos que quieren un mejor lugar para vivir.

Como menciona Confucio en Los Cuatro Libros: “Lo más aborrecible es que se gobierne olvidando el bienestar de la gente”.



opinion@imagenzac.com.mx Zacatecas es un estado altamente politizado en el cual las instituciones públicas, organismos autónomos, universidades públicas, medios de comunicación, liderazgos en los barrios y colonias, maestros o sociedad civil organizada giran en torno al proceso electoral en turno.En un primer sentido esto sería positivo, si se viera reflejado en una alta participación electoral, o una incidencia en la toma de decisiones en los asuntos públicos, sin embargo, cuando existen estos mecanismos se observa apatía, rechazo o incredulidad sobre lo necesario que es participar en los asuntos públicos.Pero existe otra parte que no permite ver más allá, esa visión de que todo debe ser y estar politizado, donde puede más el influyentismo que la meritocracia, donde pensamos más en la próxima elección que en el trabajo diario.Los servidores públicos piensan en la permanencia del puesto y no en la eficiencia del cargo que desempeñan, los partidos políticos se esfuerzan en mantener una cuota dentro de la élite política, los empresarios en algún beneficio o favor gubernamental, los medios de comunicación en tapar, destapar o volver a crear gobernantes a futuro.Lo ideal es pasar de lo electoral a que hagamos lo estrictamente elemental, pensar más allá de la próxima elección para dar resultados.El próximo año habrá jornada electoral en el Estado, es decir, solo a un año del cambio de gobierno, la cual será considerada la más importante porque se elegirán todos los órdenes de gobierno.Pero por primera vez en la etapa política actual, permitirá no sólo al gobierno, sino a todos los actores mencionados, academia, empresarios, periodistas y ciudadanos trabajar tres años por el Estado y no por intereses políticos.Al final, esto distrae a todos de las actividades diarias, de lo verdaderamente trascendental, que son los jóvenes estudiantes, las madres de familia y los ciudadanos que quieren un mejor lugar para vivir.Como menciona Confucio en Los Cuatro Libros: “Lo más aborrecible es que se gobierne olvidando el bienestar de la gente”. Agregar a favoritos próxima elección

2018

jornada electoral

intereses políticos

bienestar de la gente

asuntos públicos

zacatecas