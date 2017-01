De no liberar los costos de la gasolina, las consecuencias serían graves: Peña Nieto Excélsior

Compartir: Liga Compartir: El Presidente señaló que se tomó dicha decisión para proteger la economía nacional; expresa su compromiso a evitar abusos e incrementos injustificados La prioridad para mi gobierno, es preservar la economía de nuestro país, no hacerlo así, el costo de no velar por nuestra estabilidad económica, sería aún mayor, mucho más costoso que la medida que no se ha tomado”, expresó Peña Nieto.



Es una decisión difícil, dolorosa, pero inevitable, no hacer sería más grave y delicado", insistió.

Al ofrecer un breve mensaje en torno a la situación que se enfrenta por el descontento social en torno al alza de los combustibles, el Ejecutivo Federal llamó a la calma y la comprensión, así como pidió que en este momento la sociedad escuche los argumentos del gobierno federal, ya que afirmó que de no haber tomado este camino, las consecuencias económicas serían lamentables para la Nación. Es sin duda esta medida, una acción que nadie hubiera querido se tomara, no es para el gobierno de la república algo fácil., tomar una medida como la tomaron, no es el deseo del presidente de la república y de su gobierno el tomar una medida como esta”, explica el Presidente en torno al alza de los costos de los combustibles. DESCARTA QUE EL ALZA DE LOS COMBUSTIBLES SEA RESULTADO DE LAS REFORMAS El Presidente aclaró que, el incremento al precio de las gasolinas no resulta de ninguna reforma estructural y tampoco de una medida tributaria. El ajuste en el precio de la gasolina, no es resultado de la reforma energética o hacendaria, ni se debe a un incremento en los impuestos, refleja un incremento en el precio internacionales”, enfatizó.

Asimismo, adelantó que el gobierno federal protegerá los intereses de la ciudadanía, evitando que se cometan abusos o incrementos indebidos a propósito del alza en los precios de la gasolina.



Peña Nieto señaló en ese sentido que, además se implementarán medidas para cuidar y acompañar a la sociedad mexicana en el proceso.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Enrique Peña Nieto explicó que la liberación de los precios de los combustibles es resultado de una decisión primordial para velar por el bienestar de la estabilidad económica del país.

