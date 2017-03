Deadpool está de vuelta con su ácido sentido del humor Excélsior

El teaser empieza con el personaje de Wade Wilson (Reynolds) en una ciudad destrozada, oscura y haciendo guardia vestido de civil para mantener el orden, tan sólo cubriendo su disfigurado rostro con la capucha de la sudadera, hasta que se topa con la escena de un atraco y decide intervenir, por lo que se encierra en una cabina telefónica para ponerse su traje de Deadpool, pero tomándose su tiempo y con mucha topeza para ser un superdotado, en una clara alusión al Hombre de Acero con banda sonora incluida.



En esa misma secuencia en la marquesina del fondo aparece anunciada otra cinta de la franquicia Marvel de reciente estreno, Logan.



Anyone know the number to 911?



No Good Deed https://t.co/HyfsFn48Vl — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 4 de marzo de 2017



Al salir de la cabina se dirrige a toda velocidad rumbo al callejón donde se producía el robo, pero antes manda a callar al propio Stan Lee, que en esta ocasión hace de él mismo y no otro personaje del universo Marvel, pero al llegar al lugar sólo encuentra a la víctima muerta en el suelo y sin rastro del ladrón.



Sin remordimientos se recuesta sobre el cadáver y Deadpool inicia un monólogo sobre una chica sexy, en una delirante escena que vaticina lo que se verá en su estreno programado para el 2 de marzo de 2018.



El avance está colmado de más referencias, como lo escrito encima de la cabina telefónica donde se puede leer: "Nathan Summers próximamente", en referencia al personaje Cable que fue anunciado después de los créditos de la primera película; pero aún no se ha anunciado quien interpretará al X-Men.



