Debajo del uniforme hay un ser humano Isabel Medellín

En entrevista para Imagen, la oficial externó estar muy contenta por asumir el cargo que se le ha confiado y al cual, dijo, llega con muchas ganas de trabajar y a la orden de la sociedad.



Mujer policía

Ella es la primera mujer zacatecana que ocupa este cargo: “No creo que vaya a ser una limitante. Somos mujeres y nosotras podemos”.



Destacó que, hasta el momento, no ha percibido actitudes de machismo dentro de la corporación como reacción por su nombramiento: “Ha sido un ambiente compañerismo y disposición”.



La Policía Municipal Preventiva de Zacatecas tiene 160 elementos; alrededor de 65 son mujeres y, de

ellas, la mayoría son madres de familia; Tenorio Raudales, también lo es. Y por ello, aseguró, está enfrentando este reto: “Me interesa la seguridad de los míos y el de la ciudadanía. Quiero mis hijos salgan a la calle con seguridad, igual que los hijos de los demás”.



Afirmó que ahora no tiene miedo de estar al frente de esta corporación pues no tiene tiempo para eso; en cambio, agregó, apuesta por el trabajo pues en sus hombros pesa una gran responsabilidad de debe sacar adelante por ella misma, su familia, los policías del municipio y la sociedad en general.



Su formación

Desde hace cuatro años, María Auxilio forma parte de la Policía Estatal Preventiva (PEP) a donde ingresó al ver la delincuencia que había en la ciudad y pensar: “Si yo puedo contribuir a erradicarla, aquí estoy. Me gusta mi trabajo.”



Fue capacitada en el Instituto de Formación Profesional y tiene acreditación como policía; conoce la realidad de la mayoría de los municipios del estado pues estuvo prácticamente en todas las Unidades de Seguridad Regional de Zacatecas; también, estuvo un tiempo realizando labores administrativas en la PEP.



El que su nombre figurara entre los posibles candidatos a ocupar el puesto, compartió, fue un acto respaldado por el General Froilán Carlos Cruz, por su trabajo durante este tiempo en la corporación estatal y por los buenos resultados que obtuvo en los exámenes de conocimiento así como de control y confianza.



El papel como directora

Su designación como titular de Seguridad Pública representa “un orgullo y un honor”, de manera especial, destacó, el hecho de que la presidenta municipal Judit Guerrero confíe en ella para desempeñarse en este cargo.



“Recibo unos policías preparados, con mucha experiencia y con muchas ganas de trabajar; eso me da gusto pues, cuando el personal está dispuesto a trabajar se pueden mejorar las cosas”, externó.



La principal carencia que ha encontrado en la policía municipal, resaltó, es la falta de personal por lo que está en pláticas con el ayuntamiento para aumentar el número de reclutados pues por ahora, agregó, hay 160 uniformados para vigilar las 205 colonias y 22 comunidades de la capital del estado.



Su idea al tomar las riendas de la corporación capitalina, explicó, es reforzar todo y no cambiarlo, sino hacerlo crecer: “Vengo a trabajar y que la ciudadanía lo compruebe. Las cosas no cambiarán de la noche a la mañana. Tenemos tiempo para generar estrategias e irlas implementando”.



Considera que el nivel de confianza y aceptación que tiene la sociedad capitalina respecto a los policías municipales puede mejorarse si se trabaja en la concientización de los uniformados: “Debajo del uniforme hay un ser humano”; por ello, detalló, en cada pase de lista platica con ellos y los exhorta a desempeñarse con ética ante la ciudadanía para que crezca el respeto que sienten por ellos.



Entre las acciones que habrá de ejecutar en lo inmediato, la directora destacó el trabajo en conjunto con las autoridades federales y estatales para reforzar la seguridad en la capital; la generación de estrategias para mejorar la proximidad social; el enfoque en el trabajo civil; la actuación en un estricto apego a los derechos humanos y el reforzar la vigilancia en todo el municipio, de manera especial en el Centro Histórico.



Quejas en Derechos Humanos

De manera especial, la oficial Tenorio Raudales destacó las quejas que tiene la corporación en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ): “Es el tema principal a cuidar. Necesitamos ver en qué estamos fallando como corporación, en qué estamos vulnerando los derechos de los detenidos”.



Señaló que ya está platicando con los comandantes y los policías para encontrar fallas y poder hacer mejoras; también, adelantó que buscará trabajar en conjunto con la CDHEZ para que los oriente y capacite para avanzar en esa materia.



