Debe la UAZ 1,800 millones de pesos Redacción

Mediante un informe dirigido a Crescenciano Sánchez, líder del SPAUAZ, el rector expuso que el “déficit presupuestario del presente ejercicio fiscal es por el monto aproximado de 286 millones de pesos, que pone en grave situación financiera a nuestra universidad”.



Mientras tanto, el rector anunció que la UAZ solicitó el adelanto de 30 millones de pesos del subsidio anual para solventar las cuestiones económicas.



Detalló que el recurso será destinado al pago de las primas de antigüedad de noviembre y diciembre, bonos de inicio de año, bono de revisión y carrera docente, pues el rezago en prestaciones asciende a los 150 millones de pesos, con el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, (SPAUAZ).



Se ha establecido una mesa de diálogo permanente con el sindicato para evitar que la institución vaya a huelga, “yo creo que una huelga no ayudaría en nada a la universidad”, agregó Guzmán.



“Con la comunicación que he mantenido, el acercamiento y con el desglose de información que les he dado y que me han pedido a la vez he estado sensibilizando a los sectores para que no se vean afectadas las actividades ordinarias de la universidad”, dijo.



Recordó que las medidas de austeridad y saneamiento de las finanzas en la institución, se ha logrado reducir la deuda de pasivos, “sí se me hace una situación muy delicada, en realidad el proceso de saneamiento de la universidad yo lo veo en un mediano plazo, en la estrategia de no contratar y disminución de gastos y optimización de recursos”.



Por escrito, el rector ya prometió 960 mil pesos para festejar el Día del Maestro y 472 mil pesos para el Día de la Madre.



Admitió que “quizá” su administración no será suficiente para resolver la problemática de la universidad.



Toman unidad de Minas

En otro tema, el personal docente de la Unidad Académica de Minas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) tomaron las instalaciones del plantel para exigir a la dirección la entrega de proyectos de asignación de grupos que con su retraso ha afectado el desarrollo de las clases de 800 alumnos.



Rubén del Pozo, docente, refirió que se tiene contemplado un paro de hasta 72 horas en caso que la directora Patricia de Lira o las autoridades universitarias no resuelvan su petición que según dijo, afecta en igual medida a los maestros y los estudiantes.



“La idea es motivar que la directora entregue el proyecto de cargas de trabajo de los profesores de base y que a partir de ello se identifique la materia laboral disponible para los de tiempo determinado y suplentes”.

La planilla actual contempla 22 maestros, por lo que hacen falta al menos 20 más para atender los planes académicos de 15 grupos.



“A dos semanas de haber iniciado formalmente el semestre el 50% de los alumnos no tienen maestros. Es una doble afectación porque ellos están perdiendo su tiempo y sus clases y nosotros no tenemos trabajo”, reprochó Del Pozo. Según el docente, la directora argumentó que el rector de la Universidad, Antonio Guzmán, no había dado su aprobación sobre la asignación de grupos,



Con información de Karina

Navarrete, Karla Padilla y

Alejandro Wong



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- El adeudo por concepto de seguridad social en general y obligaciones fiscales en la UAZ es por 1,800 millones de pesos, reveló el rector Antonio Guzmán Fernández.

