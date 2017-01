Decapitan y mutilan estatua de Messi AP

Sólo quedan sus piernas y la pelota de esa representación del fenomenal atacante del Barcelona y la selección Albiceleste en el Paseo de la Gloria, un sitio a la vera del Río de la Plata, en la capital argentina.



El gobierno de la ciudad informó la noche del lunes sobre ese episodio y dijo que ya está trabajando en la reparación de la estatua inaugurada a fines de junio pasado, poco después de la derrota de Argentina en la final de la Copa América Centenario ante Chile, en Estados Unidos.



"Hay gente mala. La verdad no se entiende porqué se puede llegar a romper algo", dijo Carlos Escalante, un vecino que pasaba por el lugar. "Están todas las glorias de Argentina acá. Se ve que hay gente que no le simpatiza Messi y puede ser por eso que lo rompan."



En ese paseo cerca de la Casa de Gobierno, también figuran estatuas de otros legendarios deportistas argentinos como el basquetbolista Manu Ginóbili, los tenistas Gabriela Sabatini y Guillermo Vilas, el cinco veces campeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio y la jugadora de hockey Luciana Aymar.



Además del destrozo de la estatua de Messi, a la de Sabatini en algún momento le robaron la raqueta.



"Hay gente que no entiende lo que es estar afuera y venir a representar al país y que te traten así, te da bronca. No lo merecemos", dijo el estudiante Sebastián Galeano.



El vandalismo a la estatua se produjo horas después que Messi perdió ante Cristiano Ronaldo en la votación de la FIFA para elegir al mejor futbolista de la temporada pasada.



