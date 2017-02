Decepciona administración de Julio Ramírez Arely Regalado

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Ciudadanos cuestionaron al secretario de gobierno, Sergio García sobre el desempeño del alcalde (Cortesía)



El Consejo Ciudadano se ha manifestado cada domingo en la Plaza Principal en contra del gasolinazo y han mostrado su inconformidad ahora con el gobierno municipal.



En las redes sociales circula un video donde este grupo de ciudadanos le reprochan al secretario de gobierno, Sergio García, la poca atención que les ha dado el alcalde Julio Ramírez y el incumplimiento de las promesas de campaña.



En dicho video cuestionan al secretario sobre el cambio que no han visto en la administración pública del municipio y sentencian que se trata de lo mismo de siempre.



“Se votó por una alianza la cual era por personas que eran comerciantes con otra mentalidad y no eran políticos, porque ahora ustedes cambiaron tanto y el presidente (Julio Ramírez) se convirtió en un presidente sordo, y quisiera que usted me lo comentara porque usted está muy cerca de él, y ustedes platican después de cada reunión, por qué se convirtió en un presidente sordo y por qué en campaña era otro tipo de persona, entonces es pan con lo mismo, el PRI, el PAN y el PRD”, expresó uno de los manifestantes.



Ante este cuestionamiento el funcionario explicó: “es que fuimos en alianza y mucha gente que simpatizo por el PRD no voto por el PAN, y mucha gente del PAN no voto por él, y muchos ciudadanos votaron por él, son circunstancias y vicisitudes de la política, el que haya cambiado mucho (Julio Ramírez) es condición humana, y es que no todos asimilamos el poder como debió haber sido es condición humana, a lo mejor yo lo asumo de diferente manera pero cada persona tiene su propia condición y hay veces que se promete mucho en campaña y a la hora de llegar cambia totalmente y es condición humana”.



Finalmente los manifestantes sentenciaron que la actitud que ha tomado el presidente municipal es lo que ha perjudicado el funcionamiento de la administración municipal.



estado@imagenzac.com.mx RÍO GRANDE.-La asociación denominada Consejo Ciudadano calificaron la administración de Julio Ramírez como decepcionante al no cumplir con el cambio prometido en campaña.El Consejo Ciudadano se ha manifestado cada domingo en la Plaza Principal en contra del gasolinazo y han mostrado su inconformidad ahora con el gobierno municipal.En las redes sociales circula un video donde este grupo de ciudadanos le reprochan al secretario de gobierno, Sergio García, la poca atención que les ha dado el alcalde Julio Ramírez y el incumplimiento de las promesas de campaña.En dicho video cuestionan al secretario sobre el cambio que no han visto en la administración pública del municipio y sentencian que se trata de lo mismo de siempre.“Se votó por una alianza la cual era por personas que eran comerciantes con otra mentalidad y no eran políticos, porque ahora ustedes cambiaron tanto y el presidente (Julio Ramírez) se convirtió en un presidente sordo, y quisiera que usted me lo comentara porque usted está muy cerca de él, y ustedes platican después de cada reunión, por qué se convirtió en un presidente sordo y por qué en campaña era otro tipo de persona, entonces es pan con lo mismo, el PRI, el PAN y el PRD”, expresó uno de los manifestantes.Ante este cuestionamiento el funcionario explicó: “es que fuimos en alianza y mucha gente que simpatizo por el PRD no voto por el PAN, y mucha gente del PAN no voto por él, y muchos ciudadanos votaron por él, son circunstancias y vicisitudes de la política, el que haya cambiado mucho (Julio Ramírez) es condición humana, y es que no todos asimilamos el poder como debió haber sido es condición humana, a lo mejor yo lo asumo de diferente manera pero cada persona tiene su propia condición y hay veces que se promete mucho en campaña y a la hora de llegar cambia totalmente y es condición humana”.Finalmente los manifestantes sentenciaron que la actitud que ha tomado el presidente municipal es lo que ha perjudicado el funcionamiento de la administración municipal. Agregar a favoritos río grande

julio ramirez

consejo ciudadano

sergio garcia