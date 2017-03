Decisión soberana y autónoma de senadores, mi nombramiento: Morón Orozco Excélsior

La mayoría de los senadores, que es la instancia, la figura que debe nombrar al coordinador en el caso del partido de la revolución Democrática, es una decisión soberana autónoma de los senadores que conforman el grupo parlamentario y la mayoría ha tomado esta determinación ante la renuncia del senador Barbosa, entonces están cubiertas todas las aristas legales que pueda tener esto”, dijo.



Esta mañana Morón Orozco fue elegido como el coordinador de los senadores perredistas, luego de que Miguel Barbosa presentó su renuncia a ese cargo. Más tarde, la vicecoordinadora de esa bancada, Dolores Padierna aseveró que la designación de Morón Orozco se realizó de “forma ilegal”.



En este tenor de ideas, al ser cuestionado sobre si los nuevos estatutos del PRD facultan al Comité Ejecutivo Nacional para intervenir en los asuntos de coordinación de la bancada, Raúl Morón Orozco respondió:



Es una decisión que ellos tomaron de manera provisional, mientras se nombraba un nuevo coordinador, así dice el dictamen resolutivo del Comité Ejecutivo Nacional, pero aquí hay que destacar, que con el ánimo de mantener que este grupo prevalezca unido, pues el senador Barbosa ha tomado la determinación, en una actitud de desprendimiento noble, de renunciar a la coordinación”.



Agregó que el grupo de legisladores, ante la renuncia de Barbosa, decidieron convocar para realizar el nombramiento del nuevo coordinador.



Lo hicimos el día de hoy que la renuncia fue interpuesta, entonces fue en tiempo y forma, todo lo legal está cubierto. La decisión mayoritaria del grupo, 15 de 19 (legisladores), es que su servidor sea el nuevo coordinador del grupo parlamentario".



Dijo que está buscando a los legisladores que no estuvieron en la reunión “para ver cómo podemos empezar a transitar, darle la vuelta a este conflicto en el partido y que nuestra inteligencia, nuestras capacidades y nuestras tareas que asumimos en el Senado sean la prioridad que tenemos como representantes populares”.



En relación a que, si la candidatura del PRD para el 2018 será tema de su agenda, manifestó:



Algunos senadores han mostrado ya sus preferencias, el caso del senador Barbosa y otros que han mostrado sus preferencias sobre Andrés Manuel López Obrador, pero en la fracción parlamentaria del PRD no vamos a definir candidaturas. A nosotros nos interesa fortalecer al partido, pero estoy convencido que para enfrentar el proceso del 2018 es importante que la izquierda vaya unida”.



Pascal Beltrán del Río, también entrevistó a la senadora Dolores Padierna, esto fue lo que dijo:





