Declaran a esposa de Lula con muerte cerebral, donará sus órganos AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (AP)



Marisa Leticia Lula da Silva, de 66 años, ha estado hospitalizada en Sao Paulo desde el 24 de enero, tras sufrir un ataque de apoplejía. Las pruebas que le hicieron revelaron falta de fluido cerebral, dijo su doctor en un comunicado.



El hospital se preparaba a donar sus órganos, agregó el comunicado, que no indicó cuando podría ser desconectada de los equipos de soporte vital. Una portavoz del nosocomio dijo que no iban a dar más información por el momento.



A través de Twitter, Lula agradeció a la gente por su apoyo. "La familia ha autorizado los preparativos para donar sus órganos", dijo Lula.



Lula y su esposa, ambos todavía bastante populares, han sido parte de las investigaciones de corrupción que han sacudido a Brasil en los últimos años. Lula fue presidente entre 2003 y 2010.



redaccion@imagenzac.com.mx RÍO DE JANEIRO/ AP.- Los médicos y el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva informaron el jueves que el cerebro de la exprimera dama dejó de funcionar y que están haciendo los preparativos para donar el resto de sus órganos.Marisa Leticia Lula da Silva, de 66 años, ha estado hospitalizada en Sao Paulo desde el 24 de enero, tras sufrir un ataque de apoplejía. Las pruebas que le hicieron revelaron falta de fluido cerebral, dijo su doctor en un comunicado.El hospital se preparaba a donar sus órganos, agregó el comunicado, que no indicó cuando podría ser desconectada de los equipos de soporte vital. Una portavoz del nosocomio dijo que no iban a dar más información por el momento.A través de Twitter, Lula agradeció a la gente por su apoyo. "La familia ha autorizado los preparativos para donar sus órganos", dijo Lula.Lula y su esposa, ambos todavía bastante populares, han sido parte de las investigaciones de corrupción que han sacudido a Brasil en los últimos años. Lula fue presidente entre 2003 y 2010. Agregar a favoritos lula

sao paulo

muerte

muerte cerebral