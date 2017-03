Defenderé intereses de mexicanos ante cualquier gobierno: Peña Nieto Érika Yadira Méndez Soriano

Y frente a empresarios, autoridades del estado y trabajadores, el mandatario se refirió a la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, y dijo que nuestro país se conducirá con diplomacia en la renegociación del TLCAN pero firme en la defensa de su soberanía y en el objetivo de lograr acuerdos que beneficien a los mexicanos.

“Todos, al final de cuentas, estos tres países nos necesitamos entre sí. Somos parte ya de eslabones, de cadenas de valor, que ya están integradas y muy consolidadas y que no podemos ignorar”, subrayó.

En el evento, mencionó que en la vinculación económica y comercial con Estados Unidos, “lo que hoy tenemos por cierto es que es una relación que se va a reconfigurar”.



Vamos a renegociar a su debido tiempo y, llegado el momento, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, porque así se ha fijado, porque ha habido un cambio en el gobierno de los Estados Unidos, porque su política exterior está cambiando”, dijo.



Y resaltó: “como Presidente de México tengo clara, muy clara, la encomienda de los mexicanos, el mandato que me da la sociedad mexicana. Y no sólo lo asumo porque sea mi deber como Presidente de la República, sino además lo asumo con plena convicción: defender los intereses de México y de los mexicanos; defenderlos frente a los postulados y posiciones que tenga cualquier otro gobierno”.

“Somos una nación que se conduce sí al amparo de una buena diplomacia, sí al amparo de respetar a otros porque exigimos para nosotros el mismo respeto y exigimos que se nos respete como nación soberana”, explicó.

Al inaugurar la Planta Nemak Monterrey de Grupo Alfa, dedicada a la fabricación de componentes automotrices, el mandatario resaltó el papel de los empresarios mexicanos y extranjeros que “se la juegan” por México iniciando nuevos proyectos o ampliando sus inversiones en los distintos sectores. “Hoy estoy aquí, precisamente, para reconocer al empresariado nacional, que está decidido, que no claudica ante escenarios de incertidumbre, y muy resuelto, a seguir invirtiendo y creciendo con México”, expuso.

Esta confianza, resaltó, es producto de las buenas condiciones que prevalecen en la economía nacional para desarrollarse y, por otro lado, demuestra que lo que se está produciendo en México es bien valorado en otros mercados mundiales.



RESPALDO INSTITUCIONAL



Durante el evento en el municipio de García, el Presidente salió al paso de las versiones leídas en diarios de Nuevo León que develaban un supuesto impulso de su gobierno a las aspiraciones del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, como candidato presidencial. Este apoyo, puntualizó frente al mandatario estatal, sólo es institucional.

“Hasta ahí nos quedaremos en apoyo de gobierno a gobierno. Cualquier otra cosa de estas que se dicen por ahí ya son especulaciones y son afirmaciones que están fuera de lugar”, expresó.

Luego, inauguró la Central Eléctrica de Pesquería, que tuvo una inversión mayor a mil millones de dólares y tiene capacidad para generar 900 megawatts para autoconsumo y su excedente enviarlo al mercado mayorista.

“En qué va a derivar todo esto, que tengamos mayor capacidad de generación de energía eléctrica y que podamos ofertar a los usuarios de la energía eléctrica precios más competitivos”, explicó.



