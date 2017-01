Defiende gobierno de Canadá a minera Francisco Gabriel Reynoso Torres

Ciertamente el primer Justin Pierre Trudeau no es un bravucón demente como Donald Trump. Empero –confían funcionarios de minera Peñasquito– el gobierno de Canadá actuará con firmeza para proteger los intereses de sus empresarios.



El caso parece nimio. Así lucía en 1832, el reclamo del cocinero francés Ramontel, dueño del restaurante Tacubaya, cuando exigió a su embajador Antoine Deffaudis la intervención de su gobierno para obligar al mexicano a pagarle los pasteles que soldados del presidente Antonio López de Santa Anna se habían comido sin pagarlos. Así estalló la Guerra de los Pasteles.



Amigos de Canadá

El miércoles próximo llega a México Jim Carr, ministro de Recursos Naturales de Canadá. Es el responsable de todo lo relacionado con la minería, energía e industria forestal. Es el equivalente al secretario de Energía de México, Pedro Joaquín Coldwell.



Carr llega a la Ciudad de México acompañado de un grupo de empresarios mineros de Canadá. Está previsto que se reúna con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. No está confirmada, pero podría tener una entrevista con José Antonio Meade, secretario de Hacienda.



Por supuesto, el tema principal en las conversaciones de Carr con los funcionarios del gabinete de Enrique Peña Nieto será el impuesto ecológico que creó el gobierno de Alejandro Tello en Zacatecas.



Según trascendió el enviado del 7 Rideau Gate, de Ottawa, viene expresamente a trasmitir a Guajardo la irritación de los directivos de Goldcorp con el impuesto ecológico. Y también por “los mensajes populistas del gobierno de Zacatecas”.



Así mismo, el ministro canadiense haría hincapié en que México, ahora más que nunca, necesita inversiones para fortalecer su posición frente al beligerante Donald Trump. No puede pelearse con sus amigos de Canadá.



Carga tributaria

Por lo que se sabe, Jim Carr mostrará a los secretarios Guajardo y Meade lo que ambos saben perfectamente: La carga tributaria de la industria minera llega a 48% de sus utilidades.



Significa esto que las mineras entregan a la Secretaría de Hacienda, de cada peso de sus utilidades, descontados salarios, insumos y gastos de operación, 48 centavos.



Por concepto de impuesto sobre la renta (ISR), paga 35%; de PT (gasto social) 10%; Especial (ingresos de la actividad extractiva) 7.5%; y Extraordinarios (ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino) 0.5 por ciento.



Adicionalmente las mineras tienen otras dos obligaciones fiscales. Una sobre minería (cuota por hectárea) y adicional (por no llevar a cabo obras y trabajos).



Razones económicas

También la trasnacional Grupo Modelo busca agarraderas en el gobierno de Enrique Peña Nieto para revertir el impuesto minero.



A juicio de expertos economistas, esto es un despropósito. Y es que –destacan– gracias a la depreciación del peso frente al dólar de los últimos meses –de 15 a 21 pesos por dólar–, las ganancias de Grupo Modelo se han triplicado.



En promedio, sus utilidades rondan entre los 10 mil y 12 mil millones de dólares anuales. Aún así, pretende evadir la contribución ecológica creada para resolver el déficit educativo de Zacatecas.



Actualmente –destacan expertos– Grupo Modelo, perteneciente al grupo AB InBev, es manejada por ejecutivos brasileños. Su prioridad es la rentabilidad económica. Y recuperar la inversión de 20 mil millones de dólares que se hizo para comprarle su mitad de la empresa a la mexicana María Asunción Aramburuzabala.



De la producción que tiene Grupo Modelo en sus 11 plantas –comentan los enterados– 40% va al mercado de exportación. Y de la cerveza que se produce en la planta de Calera, la más grande e importante del grupo, 70% es para el mercado internacional.



Marginación y pobreza

Mañana, el gobernador Alejandro Tello presenta su Plan Estatal de Desarrollo (PED). Está dividido en cuatro ejes estratégicos: 1.- Gobierno Abierto y de Resultados. 2.- Seguridad Humana. 3.- Competitividad y Prosperidad. 4.- Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.



Tello destacará que el PED surgió de una amplia consulta con campesinos, universitarios, empresarios, servidores públicos, asociaciones, sindicatos y otros grupos representativos de la sociedad.



Sin pelos en la lengua, Tello reconoce que “Zacatecas está inmerso en la marginación y pobreza”. Y lamenta que los índices más bajos en desarrollo económico y social.



Tello hará énfasis en que su gobierno, que trabajará diferente, como ofreció, tendrá planes y programas nuevos, muy vigilados para darles continuidad, cuyos objetivos primordiales serán: Generar oferta de empleo –al menos 40 mil en el quinquenio–, seguridad, paz social, justicia, vivienda, equidad de género, desarrollo humano, educación y respeto a los derechos humanos.



EL PED –subrayará Tello– se sustentará en cuatro valores: Austeridad, honestidad, sencillez y trabajo.



“Los zacatecanos –rematará el gobernador– podemos cambiar nuestra realidad y nuestro destino”.



Paso a la historia

Francisco Ibargüengoitia Borrego asegura que el gobierno de Alejandro Tello no hará obras faraónicas. Ni tampoco de relumbrón. La Secretaría de Infraestructura tiene un plan de trabajo muy ambicioso, pero los proyectos se definirán de acuerdo con las necesidades reales y urgentes de la población.



A juicio de Ibargüengoita, la obra que podría permitir que Tello pase a la historia de Zacatecas sería un distribuidor vial en el cruce de las avenidas Solidaridad y Pedro Coronel.



La Sinfra –confirma su titular– ya pudo reanudar la construcción del Circuito Centenario, una de las obras estelares del gobierno de Miguel Alonso.



Y se hizo la luz

En medio de la penumbra en la que vive Fresnillo, consecuencia de la presencia de organizaciones criminales, al alcalde José Haro se le prendió el foco.



En el transcurso de esta semana, el munícipe priísta presenta al cabildo una iniciativa para comprarle la energía eléctrica que consume el municipio a un particular y no, como hasta ahora, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que maneja Jaime Francisco Hernández.



La compañía privada se llama El Dragón y, según se sabe, es de capital 100% mexicano.



Mensualmente el ayuntamiento paga 9 millones de pesos a la CFE. Y debe cubrir su recibo haya o no haya luz en las calles. La tarifa se determina por el número de luminarias que tiene el municipio.



Haro de la Torre, como lo hizo el perredista Ricardo de la Rosa en Trancoso y como lo planea Enrique Flores Mendoza en Guadalupe, busca utilizar las alternativas que ofrece la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.



Gracias a los cambios legales, ahora es posible que un particular genere electricidad y la venda con tarifas inferiores a las de la CFE. Compañía El Dragón lo hace y con ella el municipio de Fresnillo buscará hacer negocios para ahorrar dos o tres millones de pesos mensuales.



El organismo operador del agua, Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (Siapasf), que maneja Laura Herrera, es el mayor consumidor de energía eléctrica. Mensualmente debe pagar 3 millones de pesos a la CFE.



Empero, comprar electricidad a un particular no es toda la estrategia de José Haro. Planea meter ese gasto en el Fondo IV, que es mucho más flexible que el Fondo III, para descongestionar el gasto corriente que está estrangulado con la nómina burocrática.



De Guatemala a Guatepeor

La reseña de la épica aventura de Eduardo Duque Torres parecía extraída de la película La Ley de Herodes, de Damián Alcázar.



Y si la justicia en Zacatecas no es omisa, como a veces suele ser, el presidente municipal de Morelos podría ir a la cárcel. Y ya no sería raro. Cada vez es más común ver tras las rejas a gobernantes que se creen todopoderosos. Rodrigo Medina, Guillermo Padrés Elías, Andrés Granier, Armando Reynoso y José Luis Abarca son algunos ejemplos.



Y según parece, otra vez los sufridos ciudadanos de Morelos tienen una joyita en el palacio de gobierno. Con Horacio Franco salieron de Guatemala y con Duque habrían entrado a Guatepeor.



Hace días –refiere la crónica popular– Duque se presentó al antro Marietas Bulevar del migrante Saúl Trujillo. Su intención era demostrar que su autoridad en Morelos está por encima de cualquiera otra, incluyendo al papa Francisco I.



Duque ordenó el inmediato desalojo del “club social” porque procedería a clausurarlo. Pero resulta que antes quiso lo mismo Horario Franco y el antrero recurrió al Tribunal de la Contencioso y Pedro de León Sánchez suspendió toda ejecución. El proceso administrativo, por orden de esa autoridad judicial, está en revisión.



Dicen quienes fueron testigos del suceso que Duque, con más de medio estoque entre pecho y espalda, dijo que el Tribunal le valía pura madre y que clausuraría. Y cuando Trujillo quiso interponerse, le lanzó un derechazo que le reventó los labios.



Total Duque se fue a seguirla a otro lado y Trujillo acudió a la Procuraduría de Justicia para denunciar al alcalde y exigir que el procurador Francisco Murillo, si no le tiemblan las corvas, cumpla con su deber y lo mande por lo menos a las Islas Marías.



Retazo con hueso

Reclaman huesos

Muchos priístas siguen encabritados porque no les dan “hueso” en el gobierno de Alejandro Tello. Algunos reflexionan: “¿Para qué quieren entrar a las nóminas oficiales, si les recortaron 20% el salario, se acabó el “diezmo”, compras infladas y asignación directa de contratos?”. Los aludidos, priístas al fin, reviran: “¡No le hace que nazca chata, el chiste es que resuelle!”. En Sombrerete, Roberto Luévano encaró a un priísmo, liderado por Érica Velázquez, que exige correspondencia al gobernador Tello. Patricia Carlos le dijo que no es justo que quienes se fregaron en campaña, buscando los votos de casa en casa, estén en la banca mientras cuadros de otros partidos ocupan cargos de primer nivel.



Gato encerrado

El presidente de Fresnillo, José Haro y el auditor superior, Raúl Brito, encontraron un galimatías financiero en Fresnillo. En las administraciones pasadas, a cargo de Benjamín Medrano y Gilberto Dévora los presupuestos de egresos que aprobó el cabildo fueron por una cantidad muy superior a la contemplada, y autorizada por el Congreso, en la Ley de Ingresos. Es decir, les daban 100 para gastar y ellos se ponían 200. ¿De dónde les llegaba más dinero? Desde luego sería una locura suponer que lo ponían de su bolsa. De lo que Haro y Brito están ciertos es que hay gato encerrado y que los exalcaldes, de una u otra manera, echan su gatito a retozar.



Verde de corazón

Carlos Puente salió en defensa de Jorge Miranda ante la cúpula nacional del PRI que encabeza Enrique Ochoa. El secretario de Finanzas de Zacatecas y brazo derecho del gobernador Alejandro Tello –habría dicho el mandamás nacional de los tucanes– no es amalista como muchos priístas zacatecanos dicen. Tampoco impuso a ningún alfil de Amalia García en el gabinete. Miranda, como su hermano Josué, quien fue regidor en el ayuntamiento que presidió Carlos Peña, son cuadros distinguidos del Partido Verde. Miranda no ha tenido mucha actividad partidista, pero la tendrá en el futuro, anticipó.



La mesita Monreal

Un día de la semana próxima se instalará la mesita Monreal en la Plaza de Armas de Zacatecas. La atenderá Saúl Monreal, quien esta vez llevará al abogado Juan Jasso Carrillo para que ofrezca asesorías de carácter legal. La audiencia pública, desde luego, es parte de la campaña simulada de Saúl, a quien Andrés Manuel López Obrador le prometió hacerlo candidato de Morena al Senado en 2018. El rollo de Saúl a quienes acudan a la mesita Monreal será que sus quejas, demandas y propuestas se entregarán a El Peje cuando sea presidente de México.



Cálculos electorales

Cuauhtémoc Calderón también hace lo propio para lograr la candidatura de Morena al Senado. Cuau tiene muy clara la película. Si Ricardo y David Monreal lo colocan encabezando la fórmula, sea con Saúl, Chole Luévano, Luis Medina o María Canica, le entra con gusto. Si le dejan el segundo lugar no aceptaría. Optaría por buscar una diputación federal o local. E incluso la presidencia municipal de Zacatecas. Y es que Cuauhtémoc sabe que son muy altas las posibilidades de que el PRI gane las senadurías de mayoría. Y más si Miguel Alonso y Claudia Anaya hacen mancuerna. Morena quedaría en segundo lugar y sólo metería al primero de su fórmula.



Alianza necesaria

El que haya fracasado la alianza PAN-PRD en el Estado de México –aclara Alejandra Barrales, jefa máxima de las tribus perredistas– no significa que en el 2018 no puedan unirse para tratar de echar al PRI de Enrique Peña de Los Pinos. En Zacatecas, en 2018, la alianza PAN-PRD sería fundamental si ambos partidos quieren emparejar fuerzas con Morena, que muy probablemente se lleve una tajadota del pastel, y el tricolor que tiene la estructura electoral más poderosa. Rafael Flores, Iván de Santiago, Pepe Pasteles, Mario Cervantes y Carlos Sandoval, entre otros, serían cartas ganadoras de esa coalición.



Puntos de venta

El secretario de Economía, Carlos Alberto Bárcena, pondrá en marcha un programa muy ambicioso para promover los productos zacatecanos. Y por ende, para fortalecer a las empresas locales y generar empleos. El plan consiste en abrir “puntos de venta” de quesos, mezcal, artesanías, conservas, entre otros muchos productos zacatecanos, en todo el país. El primer “punto de venta” estará en Mazatlán. Será de un zacatecano emprendedor radicado en ese puerto. Xerardo Ramírez, director de comercio interior, acudirá a su inauguración.



Casa nueva

