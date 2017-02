Defiende Issstezac cambio de sede en el pago de pensiones Karla Padilla

Aunque la Casa del Pensionado de la capital está ubicada en el callejón de las Campanas, la emisión de este pago se realizó en las instalaciones del hotel Mesón de Jobito, que ya está equipado con el cajero automático.



“El Issstezac es el único sistema de seguridad social que atiende de esta manera a los pensionados”, precisó el director agregando que el día de pago se ofrece un desayuno para fomentar la convivencia entre el Instituto y sus agremiados, además de brindar exámenes médicos de rutina que van incorporándose en expedientes individuales.



Ruiz García dijo que el hotel fue la sede debido a que no tiene escalones y cuenta con un espacio mayor que también está adaptado para discapacitados.



El funcionario aseguró que no se presentó ninguna queja formal por inconformidades en cuanto al servicio o las instalaciones, aunque no negó la existencia de algunos casos particulares de pensionados con los que se han tenido problemas anteriormente.



El Issstezac cuenta con un estimado de tres mil 100 jubilados que reciben pensión por vejez y servicio. La primera de ellas es un beneficio de la nueva ley y aplica para los trabajadores mayores de 60 años y 15 de labor, mientas que el segundo atiende a los 30 años se trabajo.



Actualmente el Instituto no tiene ningún adeudo en el pago de ésta prestación económica a través de sus tres casas del jubilados en Zacatecas, Fresnillo y Jerez.



