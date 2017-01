Definen el recorrido de los desfiles del carnaval de Jerez Silvia Vanegas

En este acto se acordó que el desfile nocturno se realizará el sábado 25 de febrero saldrá de la Glorieta García Salinas, para finalizar en el puente del Río Grande; además, formalizaron que en él participarán estudiantes de las instituciones de nivel medio superior y superior.



Asimismo, establecieron que el segundo desfile de carnaval se desarrollará el domingo 26 por la mañana. Partirá de la Glorieta García Salinas y el contingente recorrerá las calles del Hospicio, Santuario, Alameda Sur, Parroquia, para incorporarse posteriormente a la calle San Luis y finalizara en el puente del Río Grande.



En esta ocasión, informaron las diversas autoridades presentes, se realizará un concurso de baile el cual estará integrado por tres categorías.



Como un incentivo para los diferentes grupos que integren el contingente, podrán participar en las categorías Primaria, Secundaria y Nivel Medio-Superior y Superior.



Sin embargo, en esta reunión las autoridades presentes no abundaron acerca de las actividades que se tienen contempladas para integrar el programa de la Jerezada, evento que también se realiza en esas fechas.



Por ello, aún se desconoce si en la Jerezada se realizará el encierro nocturno así como las innovaciones con las que cuente este evento en su edición 2017.





